11 января 2022

Суд разберется в скандале с тайными счетами курганского депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, портфель, документы, деловой костюм
Правозащитник просит суд обязать прокуратуру проверить скрытые счета депутата Шадринска Фото:

В Шадринске общественник Александр Андрюков просит суд признать незаконным ответ прокуратуры, отказавшейся проверить не указанные в декларации счета шадринского депутата Анатолия Педошенко. Иск направлен в Шадринский районный суд, сообщил истец URA.RU

«Прошу признать незаконным ответ Шадринской межрайонной прокуратуры на обращение о проверке пяти счетов депутата Анатолий Педошенко, не указанных в его декларации. И прошу обязать прокуратуру выйти в суд с требованием о получении информации о размере остатка и движения денежных средств на этих счетах», — пояснил Андрюков исковые требования.

Ранее прокуратура выявила нарушение в декларациях о доходах за 2021 год у четырех депутатов Шадринской городской думы. Все они не указали банковские счета, причем Анатолий Педошенко забыл сразу о пяти счетах в банках. Эти нарушения были признаны гордумой незначительными, так как все депутаты пояснили, что на счетах было не более 1000 рублей. Андрюков обратился в прокуратуру с просьбой проверить остаток и движение средств на пяти забытых счетах самого богатого депутата Шадринска Анатолия Педошенко. В ответ в ведомстве указали, что прокуратура не входит в перечень организаций, имеющих право запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну. Напомним, другой депутат Шадринска Валерий Мурзин не указал в декларации, что пользуется домом своих родственников. Это нарушение гордума признала значительным. Мурзин был лишен мандата, это решение он оспаривает в судах.

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В Шадринске общественник Александр Андрюков просит суд признать незаконным ответ прокуратуры, отказавшейся проверить не указанные в декларации счета шадринского депутата Анатолия Педошенко. Иск направлен в Шадринский районный суд, сообщил истец URA.RU «Прошу признать незаконным ответ Шадринской межрайонной прокуратуры на обращение о проверке пяти счетов депутата Анатолий Педошенко, не указанных в его декларации. И прошу обязать прокуратуру выйти в суд с требованием о получении информации о размере остатка и движения денежных средств на этих счетах», — пояснил Андрюков исковые требования. Ранее прокуратура выявила нарушение в декларациях о доходах за 2021 год у четырех депутатов Шадринской городской думы. Все они не указали банковские счета, причем Анатолий Педошенко забыл сразу о пяти счетах в банках. Эти нарушения были признаны гордумой незначительными, так как все депутаты пояснили, что на счетах было не более 1000 рублей. Андрюков обратился в прокуратуру с просьбой проверить остаток и движение средств на пяти забытых счетах самого богатого депутата Шадринска Анатолия Педошенко. В ответ в ведомстве указали, что прокуратура не входит в перечень организаций, имеющих право запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну. Напомним, другой депутат Шадринска Валерий Мурзин не указал в декларации, что пользуется домом своих родственников. Это нарушение гордума признала значительным. Мурзин был лишен мандата, это решение он оспаривает в судах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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