Депутат Госдумы заявила о введении оплаты за воспитание детей

12 января 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

В Госдуме рассмотрят закон о многодетных семьях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о многодетных семьях, в котором говорится о необходимости учитывать в трудовом стаже время ухода за детьми, вне зависимости от периода пребывания в таком отпуске. Об этом в беседе с URA.RU рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «У нас сейчас вообще нет закона о многодетных семьях. В Госдуме находится на рассмотрении проект закона, который внесла фракция КПРФ, о господдержке такой категории граждан. Предполагается, что период ухода за детьми должен считаться общественно-полезной деятельностью и засчитываться в трудовом стаже, вне зависимости от времени пребывания на этом посту „родителя“, мужчины или женщины. Воспитание детей — это работа, которая должна оплачиваться. Полагаю, что в весеннюю сессию закон будет рассмотрен в первом чтении», — подчеркнула Нина Останина. По словам депутата Госдумы, большая часть многодетных семей сейчас находится за чертой бедности. «По сути дела, сейчас многодетность в стране, с точки зрения материальных условий, сродни бедности. У нас 25% семей с двумя детьми находятся за чертой бедности, 50% — с тремя детьми и 75% с четырьмя и более. Осознание того, что без работы, без жилья ты просто не сможешь взять на себя ответственность ни за создание семьи, ни за рождение ребенка, подталкивает нашу молодежь откладывать период вступления в брак, рождения детей, поэтому без комплексных мер мы ничего не сделаем», — заявила Останина. Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что в России не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, а также отпуск по уходу за ребенком, который длится больше полутора лет. Ранее глава государства Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции на 8,6%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о многодетных семьях, в котором говорится о необходимости учитывать в трудовом стаже время ухода за детьми, вне зависимости от периода пребывания в таком отпуске. Об этом в беседе с URA.RU рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «У нас сейчас вообще нет закона о многодетных семьях. В Госдуме находится на рассмотрении проект закона, который внесла фракция КПРФ, о господдержке такой категории граждан. Предполагается, что период ухода за детьми должен считаться общественно-полезной деятельностью и засчитываться в трудовом стаже, вне зависимости от времени пребывания на этом посту „родителя“, мужчины или женщины. Воспитание детей — это работа, которая должна оплачиваться. Полагаю, что в весеннюю сессию закон будет рассмотрен в первом чтении», — подчеркнула Нина Останина. По словам депутата Госдумы, большая часть многодетных семей сейчас находится за чертой бедности. «По сути дела, сейчас многодетность в стране, с точки зрения материальных условий, сродни бедности. У нас 25% семей с двумя детьми находятся за чертой бедности, 50% — с тремя детьми и 75% с четырьмя и более. Осознание того, что без работы, без жилья ты просто не сможешь взять на себя ответственность ни за создание семьи, ни за рождение ребенка, подталкивает нашу молодежь откладывать период вступления в брак, рождения детей, поэтому без комплексных мер мы ничего не сделаем», — заявила Останина. Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что в России не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, а также отпуск по уходу за ребенком, который длится больше полутора лет. Ранее глава государства Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции на 8,6%.