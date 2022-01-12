Токаев досрочно снял режим ЧС в областях Казахстана

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Обстановка в Алма-Ате после погромов. Алма-Ата, Казахстан, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата
В Западно-Казахстанской области с 13 января отменят режим ЧС Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев досрочно отменил чрезвычайное положение в трех областях. Во всей стране режим ЧС вводили до 19 января.

Токаев постановил отменить с 7:00 13 января чрезвычайное положение в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской области. «Указы вступили в силу со дня подписания», — указано на сайте президента Казахстана.

Режим ЧП ввели сначала в Мангистауской области и городе Алматы, но затем мера распространилась на всю страну. Он действует до 19 января. В Казахстане 2 января начались протесты из-за роста стоимости сжиженного газа. Мирные митинги быстро переросли в столкновения с полицией. В ходе беспорядков умерли 164 человека, сообщает деловое издание «Взгляд». Токаев оценил сумму ущерба в почти 212 млн долларов. Пострадали почти 400 нацгвардейцев, отмечает Nation News.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев досрочно отменил чрезвычайное положение в трех областях. Во всей стране режим ЧС вводили до 19 января. Токаев постановил отменить с 7:00 13 января чрезвычайное положение в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской области. «Указы вступили в силу со дня подписания», — указано на сайте президента Казахстана. Режим ЧП ввели сначала в Мангистауской области и городе Алматы, но затем мера распространилась на всю страну. Он действует до 19 января. В Казахстане 2 января начались протесты из-за роста стоимости сжиженного газа. Мирные митинги быстро переросли в столкновения с полицией. В ходе беспорядков умерли 164 человека, сообщает деловое издание «Взгляд». Токаев оценил сумму ущерба в почти 212 млн долларов. Пострадали почти 400 нацгвардейцев, отмечает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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