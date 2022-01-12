Токаев досрочно снял режим ЧС в областях Казахстана

12 января 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

В Западно-Казахстанской области с 13 января отменят режим ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев досрочно отменил чрезвычайное положение в трех областях. Во всей стране режим ЧС вводили до 19 января. Токаев постановил отменить с 7:00 13 января чрезвычайное положение в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской области. «Указы вступили в силу со дня подписания», — указано на сайте президента Казахстана. Режим ЧП ввели сначала в Мангистауской области и городе Алматы, но затем мера распространилась на всю страну. Он действует до 19 января. В Казахстане 2 января начались протесты из-за роста стоимости сжиженного газа. Мирные митинги быстро переросли в столкновения с полицией. В ходе беспорядков умерли 164 человека, сообщает деловое издание «Взгляд». Токаев оценил сумму ущерба в почти 212 млн долларов. Пострадали почти 400 нацгвардейцев, отмечает Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев досрочно отменил чрезвычайное положение в трех областях. Во всей стране режим ЧС вводили до 19 января. Токаев постановил отменить с 7:00 13 января чрезвычайное положение в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской области. «Указы вступили в силу со дня подписания», — указано на сайте президента Казахстана. Режим ЧП ввели сначала в Мангистауской области и городе Алматы, но затем мера распространилась на всю страну. Он действует до 19 января. В Казахстане 2 января начались протесты из-за роста стоимости сжиженного газа. Мирные митинги быстро переросли в столкновения с полицией. В ходе беспорядков умерли 164 человека, сообщает деловое издание «Взгляд». Токаев оценил сумму ущерба в почти 212 млн долларов. Пострадали почти 400 нацгвардейцев, отмечает Nation News.