В Госдуме допустили присоединение Казахстана к России

13 января 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Казахстан в ближайшие годы может быть присоединен к России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Казахстан в ближайшие годы может быть присоединен к России. Такое предположение выдвинул депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Я допускаю, что после того, что там [в Казахстане] произошло, заметно ускорится процесс объединения Всея Руси, создание большого единого государства. Туда, естественно, должен будет войти и Казахстан — но исключительно на добровольных началах », — рассказал URA.RU парламентарий. Он добавил, что на это повлияет «попытка террористического переворота и невиданная по масштабам атака на госвласть республики». Вассерман предположил, что в состав государства также войдет Белоруссия. Что касается Украины, по его словам, она войдет уже после освобождения от нынешних властей страны, которые уже давно напоминают «фашиствующих молодчиков». Ранее подобное предположение сделал глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Калашников. Он надеется, что Россию и Казахстан ждет « глубокая интеграция ». Приступить к процессу воссоединения стран, по его мнению, можно будет после того, как ситуация с митингами в Казахстане стабилизируется. Тогда люди толпами вышли на улицы, протестую против роста цен на газ. Люди стали захватывать ряд госучреждений. Сотни силовиков пострадали по вине протестующих. Известно о случаях гибели. В один из дней в ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ, в число которых входит Россия. Миротворцы прибыли в страну, чтобы помочь решить ситуацию с беспорядками в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Казахстан в ближайшие годы может быть присоединен к России. Такое предположение выдвинул депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Я допускаю, что после того, что там [в Казахстане] произошло, заметно ускорится процесс объединения Всея Руси, создание большого единого государства. Туда, естественно, должен будет войти и Казахстан — но исключительно на добровольных началах », — рассказал URA.RU парламентарий. Он добавил, что на это повлияет «попытка террористического переворота и невиданная по масштабам атака на госвласть республики». Вассерман предположил, что в состав государства также войдет Белоруссия. Что касается Украины, по его словам, она войдет уже после освобождения от нынешних властей страны, которые уже давно напоминают «фашиствующих молодчиков». Ранее подобное предположение сделал глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Калашников. Он надеется, что Россию и Казахстан ждет «глубокая интеграция». Приступить к процессу воссоединения стран, по его мнению, можно будет после того, как ситуация с митингами в Казахстане стабилизируется. Тогда люди толпами вышли на улицы, протестую против роста цен на газ. Люди стали захватывать ряд госучреждений. Сотни силовиков пострадали по вине протестующих. Известно о случаях гибели. В один из дней в ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ, в число которых входит Россия. Миротворцы прибыли в страну, чтобы помочь решить ситуацию с беспорядками в стране.