В Госдуме предрекли отмену добровольной вакцинации

13 января 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

Добровольная вакцинация — пагубная часть горбачевского наследия, считает Вассерман Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил уверенность в том, что уже в этом году дума отменит добровольную вакцинацию. Отсутствие необходимости прививаться приводит к пагубным последствиям, заявил Вассерман. «Уверен, что в нынешнем году мы отменим одну из тягчайших частей горбачевского наследия — добровольность прививок. Пагубность этой концепции уже очевидна всему миру», — передает мнение политика «Собеседник». Вассерман отметил, что на данный момент во Франции продвигается закон, который фактически делает вакцинацию обязательной. Ранее Вассерман поддержал введение штрафов за отказ прививаться. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ведомстве изучают опыт разных стран, в которых действует система штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил уверенность в том, что уже в этом году дума отменит добровольную вакцинацию. Отсутствие необходимости прививаться приводит к пагубным последствиям, заявил Вассерман. «Уверен, что в нынешнем году мы отменим одну из тягчайших частей горбачевского наследия — добровольность прививок. Пагубность этой концепции уже очевидна всему миру», — передает мнение политика «Собеседник». Вассерман отметил, что на данный момент во Франции продвигается закон, который фактически делает вакцинацию обязательной. Ранее Вассерман поддержал введение штрафов за отказ прививаться. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ведомстве изучают опыт разных стран, в которых действует система штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19.