В Госдуме предрекли отмену добровольной вакцинации

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил уверенность в том, что уже в этом году дума отменит добровольную вакцинацию. Отсутствие необходимости прививаться приводит к пагубным последствиям, заявил Вассерман.
«Уверен, что в нынешнем году мы отменим одну из тягчайших частей горбачевского наследия — добровольность прививок. Пагубность этой концепции уже очевидна всему миру», — передает мнение политика «Собеседник». Вассерман отметил, что на данный момент во Франции продвигается закон, который фактически делает вакцинацию обязательной.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил уверенность в том, что уже в этом году дума отменит добровольную вакцинацию. Отсутствие необходимости прививаться приводит к пагубным последствиям, заявил Вассерман. «Уверен, что в нынешнем году мы отменим одну из тягчайших частей горбачевского наследия — добровольность прививок. Пагубность этой концепции уже очевидна всему миру», — передает мнение политика «Собеседник». Вассерман отметил, что на данный момент во Франции продвигается закон, который фактически делает вакцинацию обязательной. Ранее Вассерман поддержал введение штрафов за отказ прививаться. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ведомстве изучают опыт разных стран, в которых действует система штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19.