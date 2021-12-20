Вассерман поддержал введение штрафов за отказ от вакцинации

Необходимо отказать от добровольности прививок, считает Анатолий Вассерман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штрафы за отказ от вакцинации допустимы, так как она должна быть обязательна для всех. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в разговоре с URA.RU.

«Я считаю вакцинацию обязательной для всех, кроме тех, кому состояние здоровья вообще не позволяет прививаться. Я за полный отказ от введенной при Горбачеве добровольности прививок и за любые меры принуждения. В том числе и штрафы», — сказал Вассерман в разговоре с URA.RU.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ведомстве изучают опыт разных стран, в которых действует система штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19. Так, с 1 февраля 2022 года в Австрии такой штраф будет составлять 3,6 тысячи евро, пишет «Национальная служба новостей».