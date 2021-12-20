Вассерман поддержал введение штрафов за отказ от вакцинации

Штрафы за отказ от вакцинации допустимы, так как она должна быть обязательна для всех. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в разговоре с URA.RU.
«Я считаю вакцинацию обязательной для всех, кроме тех, кому состояние здоровья вообще не позволяет прививаться. Я за полный отказ от введенной при Горбачеве добровольности прививок и за любые меры принуждения. В том числе и штрафы», — сказал Вассерман в разговоре с URA.RU.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ведомстве изучают опыт разных стран, в которых действует система штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19. Так, с 1 февраля 2022 года в Австрии такой штраф будет составлять 3,6 тысячи евро, пишет «Национальная служба новостей».
Штрафы за отказ от вакцинации допустимы, так как она должна быть обязательна для всех. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в разговоре с URA.RU. «Я считаю вакцинацию обязательной для всех, кроме тех, кому состояние здоровья вообще не позволяет прививаться. Я за полный отказ от введенной при Горбачеве добровольности прививок и за любые меры принуждения. В том числе и штрафы», — сказал Вассерман в разговоре с URA.RU. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ведомстве изучают опыт разных стран, в которых действует система штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19. Так, с 1 февраля 2022 года в Австрии такой штраф будет составлять 3,6 тысячи евро, пишет «Национальная служба новостей».