На Украине запретили ввоз ряда детских книг из РФ. «Используется символика государства-агрессора»

13 января 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

Детские книги из РФ развивают положительное отношение к вооруженным конфликтам, считает экспертный совет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экспертный совет Госкомтелерадио запретил ввоз на территорию Украины ряд детских книг из-за использования в них большого количества иллюстраций с российской и коммунистической символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания страны. «Детские книги российского издательства „Издательский дом ‚Проф-Пресс‘“ „Стихи о машинах малышам“, „Транспорт“, „Тесты для малышей (2—3 года)“ рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима», — заявили в пресс-службе. По мнению совета, книги российского издательства ведут к милитаризации детского сознания. Также, сообщили в пресс-службе, детские книжки из России способствуют закладыванию «лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам», которые РФ ведет против других стран мира. Ранее сообщалось, что на Украине вводят массовые запреты на русский язык. В 2022 году вступит в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому печатные СМИ должны быть только на украинском, а за обслуживание в общепите на русском языке станут штрафовать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экспертный совет Госкомтелерадио запретил ввоз на территорию Украины ряд детских книг из-за использования в них большого количества иллюстраций с российской и коммунистической символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания страны. «Детские книги российского издательства „Издательский дом ‚Проф-Пресс‘“ „Стихи о машинах малышам“, „Транспорт“, „Тесты для малышей (2—3 года)“ рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима», — заявили в пресс-службе. По мнению совета, книги российского издательства ведут к милитаризации детского сознания. Также, сообщили в пресс-службе, детские книжки из России способствуют закладыванию «лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам», которые РФ ведет против других стран мира. Ранее сообщалось, что на Украине вводят массовые запреты на русский язык. В 2022 году вступит в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому печатные СМИ должны быть только на украинском, а за обслуживание в общепите на русском языке станут штрафовать.