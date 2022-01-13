«Омикрон» гораздо более заразный штамм, чем «Дельта», отметил Николай Крючков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Омикрон» заразнее «Дельты» и его волна в России пройдет наиболее тяжело. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«„Омикрон“ — гораздо более заразная линия, чем „Дельта“, менее патогенная на индивидуальном уровне, но на популяционном уровне может быть более тяжелой, чем „Дельта“. Думаю, что волна для России будет не менее тяжелая, чем „Дельта“, а, скорее всего, даже более тяжелая. По заболеваемости точно, по госпитализации — с высокой долей вероятности, и, возможно, более тяжелой по смертности», — сказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Иммунолог отметил, что уже сейчас в Москве и Санкт-Петербурге подавляющее большинство новых случаев коронавируса вызвано омикрон-штаммом. «Скорее всего, другие города-миллионники тоже „подтянутся“», — заключил Крючков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России ожидается новая вспышка коронавируса. Президент уточнил, что у России есть несколько недель на подготовку к новому удару пандемии, пишет RT. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также отметила, что России не избежать вспышки «Омикрона», сообщает деловое издание «Взгляд».

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