США планируют объявить Россию спонсором терроризма

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Россию хотят признать спонсором терроризма из-за «агрессии» по отношению к Украине Фото:
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Конгресс США рассмотрит возможность признания правительства России спонсором терроризма. Об этом сообщается на официальном сайте Конгресса.

«Каждые 180 дней государственный секретарь представляет в соответствующие комитеты Конгресса определение, в котором указывается, соответствует ли правительство России требованиям критериев для признания государством спонсором терроризма», — сообщается на сайте Конгресса. Отмечается, что госсекретарь будет предоставлять данные в комитеты по международным отношениями и иностранным делам.

Предложение о признании России спонсором терроризма было внесено сенаторами США из-за «агрессии» России по отношению к Украине. В Совете Федерации РФ резко осудили такую инициативу, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова навала идею США хамством, сообщает телеканал 360.

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Конгресс США рассмотрит возможность признания правительства России спонсором терроризма. Об этом сообщается на официальном сайте Конгресса. «Каждые 180 дней государственный секретарь представляет в соответствующие комитеты Конгресса определение, в котором указывается, соответствует ли правительство России требованиям критериев для признания государством спонсором терроризма», — сообщается на сайте Конгресса. Отмечается, что госсекретарь будет предоставлять данные в комитеты по международным отношениями и иностранным делам. Предложение о признании России спонсором терроризма было внесено сенаторами США из-за «агрессии» России по отношению к Украине. В Совете Федерации РФ резко осудили такую инициативу, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова навала идею США хамством, сообщает телеканал 360.
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