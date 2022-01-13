США планируют объявить Россию спонсором терроризма

Россию хотят признать спонсором терроризма из-за «агрессии» по отношению к Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Конгресс США рассмотрит возможность признания правительства России спонсором терроризма. Об этом сообщается на официальном сайте Конгресса.

«Каждые 180 дней государственный секретарь представляет в соответствующие комитеты Конгресса определение, в котором указывается, соответствует ли правительство России требованиям критериев для признания государством спонсором терроризма», — сообщается на сайте Конгресса. Отмечается, что госсекретарь будет предоставлять данные в комитеты по международным отношениями и иностранным делам.

Предложение о признании России спонсором терроризма было внесено сенаторами США из-за «агрессии» России по отношению к Украине. В Совете Федерации РФ резко осудили такую инициативу, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова навала идею США хамством, сообщает телеканал 360.