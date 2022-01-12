12 января 2022

Овощи и фрукты резко подорожали в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильнее всего в цене выросли помидоры, огурцы, капуста, морковь и картошка Фото:

В Свердловской области за неделю с 3 по 10 января подорожали практически все овощи, а также бананы и яблоки. Об этом сообщают специалисты Свердловскстата в аналитике мониторинга потребительских цен, опубликованного на официальном сайте ведомства.

По новым данным, сильнее всего подняли стоимость помидор — цена выросла на 13,79% и средняя цена за кг теперь составляет 172,21 руб. За свежие огурцы теперь в среднем придется заплатить 175,75 руб/кг (+9,34%), за капусту 49,91 руб/кг (+7,63%), за морковь 44,11 руб/кг (+5,58%), за кило картошки — 45,22 руб (+4,46%), а также выросла цена и на белый репчатый лук — до 28,52 (+2,59%). Среди резко подорожавших продуктов также отмечаются яблоки со средней ценой 98 руб/кг (+3,18%) и бананы — 83,70 руб/кг (+2,56%).

Перед Новым годом сообщалось, что ингредиенты для салата оливье подорожали прямо перед праздником — за неделю с 20 по 27 декабря в цене выросла картошка — на 1,08%, огурцы — на 3,95% и репчатый лук — на 3,25%. Белокочанная капуста регулярно растет в цене с самого начала декабря.

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В Свердловской области за неделю с 3 по 10 января подорожали практически все овощи, а также бананы и яблоки. Об этом сообщают специалисты Свердловскстата в аналитике мониторинга потребительских цен, опубликованного на официальном сайте ведомства. По новым данным, сильнее всего подняли стоимость помидор — цена выросла на 13,79% и средняя цена за кг теперь составляет 172,21 руб. За свежие огурцы теперь в среднем придется заплатить 175,75 руб/кг (+9,34%), за капусту 49,91 руб/кг (+7,63%), за морковь 44,11 руб/кг (+5,58%), за кило картошки — 45,22 руб (+4,46%), а также выросла цена и на белый репчатый лук — до 28,52 (+2,59%). Среди резко подорожавших продуктов также отмечаются яблоки со средней ценой 98 руб/кг (+3,18%) и бананы — 83,70 руб/кг (+2,56%). Перед Новым годом сообщалось, что ингредиенты для салата оливье подорожали прямо перед праздником — за неделю с 20 по 27 декабря в цене выросла картошка — на 1,08%, огурцы — на 3,95% и репчатый лук — на 3,25%. Белокочанная капуста регулярно растет в цене с самого начала декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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