Продукты для оливье подорожали в Свердловской области

30 декабря 2021 в 15:32 Размер текста - 17 +

Сильнее всего выросла цена на огурцы — до 156 рублей за кг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ингредиенты для популярного новогоднего салата оливье подорожали в Свердловской области. Такие данные опубликовал Свердловскстат на своем официальном сайте. За неделю с 20 по 27 декабря в цене выросла картошка — на 1,08% (теперь за кг придется в среднем заплатить 42,26 рубля), вареная колбаса — на 0,74% (до 459,56 руб/кг), куриные яйца — на 0,52% (до 83,04 рубля за десяток). Сильнее всего подорожали огурцы — на 3,95% (до 156,35 руб/кг), а также репчатый лук — на 3,25% (до 27,95 руб/кг). Среди остальных подорожавших продуктов выделяются капуста с ростом цены на 4,21% (теперь за кг белокочанной придется в среднем заплатить 46,82 рубля) и помидоры — на 2,26% (146,38 руб/кг). Морковь, наоборот, подешевела на 0,19% до 42,36 рубля за килограмм. Статистика также показывает, что подорожали варено-копченая колбаса (+2,12%, до 609,87 руб/кг), макароны из твердых сортов пшеницы (+2,04%, до 122,37 руб/кг), маргарин (+1,33%, до 183,44 руб/кг), вермишель (+1,97%, до 126,81). Ранее Свердловскстат сообщал, что за неделю с 13 по 20 декабря резко подорожали овощи, крупы и шоколадные конфеты. Кроме того, в декабре отметили рост цен на хлеб, молочные продукты и макароны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ингредиенты для популярного новогоднего салата оливье подорожали в Свердловской области. Такие данные опубликовал Свердловскстат на своем официальном сайте. За неделю с 20 по 27 декабря в цене выросла картошка — на 1,08% (теперь за кг придется в среднем заплатить 42,26 рубля), вареная колбаса — на 0,74% (до 459,56 руб/кг), куриные яйца — на 0,52% (до 83,04 рубля за десяток). Сильнее всего подорожали огурцы — на 3,95% (до 156,35 руб/кг), а также репчатый лук — на 3,25% (до 27,95 руб/кг). Среди остальных подорожавших продуктов выделяются капуста с ростом цены на 4,21% (теперь за кг белокочанной придется в среднем заплатить 46,82 рубля) и помидоры — на 2,26% (146,38 руб/кг). Морковь, наоборот, подешевела на 0,19% до 42,36 рубля за килограмм. Статистика также показывает, что подорожали варено-копченая колбаса (+2,12%, до 609,87 руб/кг), макароны из твердых сортов пшеницы (+2,04%, до 122,37 руб/кг), маргарин (+1,33%, до 183,44 руб/кг), вермишель (+1,97%, до 126,81). Ранее Свердловскстат сообщал, что за неделю с 13 по 20 декабря резко подорожали овощи, крупы и шоколадные конфеты. Кроме того, в декабре отметили рост цен на хлеб, молочные продукты и макароны.