Свердловский губернатор рассказал о будущем QR-кодов в ТЦ

Евгений Куйвашев проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы региональных властей в 2021 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Ограничения по входу в торговые центры Свердловской области по QR-кодам вернутся 20 января, а не с 15-го, как сообщалось ранее. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции 13 января.

«Решение выносит главный санврач Свердловской области. Мы решили сдвинуть дату [с 15 января] до 20 января и будем смотреть, как будет развиваться ситуация с штаммом „Омикрон“. Ограничения — это и хорошо с точки зрения защиты здоровья, но плохо для бизнеса. Ограничения по входам в ТЦ [по QR-кодам] сдвигаем на 20 число и ждем как будет развиваться ситуация с коронавирусом», — сообщил губернатор на пресс-конференции.

Евгений Куйвашев проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы региональных властей в 2021 году, а также планам на 2022-й 13 января. URA.RU рассказывает о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что проверку QR-кодов в торговых центрах Свердловской области вернут, но будут требовать документ лишь по выходным. Такой вариант развития событий выдвинул замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем 11 января онлайн брифинге.

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