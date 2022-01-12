Свердловский губернатор рассказал о будущем QR-кодов в ТЦ

Ограничения по входу в торговые центры Свердловской области по QR-кодам вернутся 20 января, а не с 15-го, как сообщалось ранее. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции 13 января.
«Решение выносит главный санврач Свердловской области. Мы решили сдвинуть дату [с 15 января] до 20 января и будем смотреть, как будет развиваться ситуация с штаммом „Омикрон“. Ограничения — это и хорошо с точки зрения защиты здоровья, но плохо для бизнеса. Ограничения по входам в ТЦ [по QR-кодам] сдвигаем на 20 число и ждем как будет развиваться ситуация с коронавирусом», — сообщил губернатор на пресс-конференции.
Евгений Куйвашев проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы региональных властей в 2021 году, а также планам на 2022-й 13 января. URA.RU рассказывает о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.
Ранее сообщалось, что проверку QR-кодов в торговых центрах Свердловской области вернут, но будут требовать документ лишь по выходным. Такой вариант развития событий выдвинул замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем 11 января онлайн брифинге.
Ограничения по входу в торговые центры Свердловской области по QR-кодам вернутся 20 января, а не с 15-го, как сообщалось ранее. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции 13 января. «Решение выносит главный санврач Свердловской области. Мы решили сдвинуть дату [с 15 января] до 20 января и будем смотреть, как будет развиваться ситуация с штаммом „Омикрон“. Ограничения — это и хорошо с точки зрения защиты здоровья, но плохо для бизнеса. Ограничения по входам в ТЦ [по QR-кодам] сдвигаем на 20 число и ждем как будет развиваться ситуация с коронавирусом», — сообщил губернатор на пресс-конференции. Евгений Куйвашев проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы региональных властей в 2021 году, а также планам на 2022-й 13 января. URA.RU рассказывает о ходе мероприятия в онлайн-трансляции. Ранее сообщалось, что проверку QR-кодов в торговых центрах Свердловской области вернут, но будут требовать документ лишь по выходным. Такой вариант развития событий выдвинул замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем 11 января онлайн брифинге.