12 января 2022

Губернатора Куйвашева назвали «замыкателем кольца»

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев признался, что будет счастлив, когда достроят ЕКАД Фото:

Один из журналистов, присутствующих на пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, назвал главу региона «замыкателем кольца». Автор вопроса имел в виду окончание строительства кольцевой дороги (ЕКАД) вокруг Екатеринбурга, которое намечено на 2022 год.

«Ощущаете ли вы себя замыкателем кольца?» — спросил журналист Inburg во время вопроса. Пресс-конференция проходит 13 января по итогам работы региональных властей в 2021 году.

В ответ Куйвашев посмеялся, сообщил, что в самом начале строительства на него обрушилось немало критики со стороны депутатов заксобрания Свердловской области. А также, что строительство ЕКАД привлекло немало высококвалифицированных кадров. «Я не знаю, как это „замыкателем“? Я просто очень буду счастлив, когда наши коллеги достроят [ЕКАД]. Движение мы запустим в этом году», — ответил губернатор.

Ранее губернатор лично оценил свежепостроенный участок ЕКАД, проезжая по ней на своей машине 7 декабря. Он отметил качество дороги и поблагодарил строителей дорог. В период с 2021 по 2023 год область получит из федерального бюджета 9 миллиардов рублей на строительство кольцевой дороги, а полностью достроить и открыть ее планируют к 300-летию столицы Урала.

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Один из журналистов, присутствующих на пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, назвал главу региона «замыкателем кольца». Автор вопроса имел в виду окончание строительства кольцевой дороги (ЕКАД) вокруг Екатеринбурга, которое намечено на 2022 год. «Ощущаете ли вы себя замыкателем кольца?» — спросил журналист Inburg во время вопроса. Пресс-конференция проходит 13 января по итогам работы региональных властей в 2021 году. В ответ Куйвашев посмеялся, сообщил, что в самом начале строительства на него обрушилось немало критики со стороны депутатов заксобрания Свердловской области. А также, что строительство ЕКАД привлекло немало высококвалифицированных кадров. «Я не знаю, как это „замыкателем“? Я просто очень буду счастлив, когда наши коллеги достроят [ЕКАД]. Движение мы запустим в этом году», — ответил губернатор. Ранее губернатор лично оценил свежепостроенный участок ЕКАД, проезжая по ней на своей машине 7 декабря. Он отметил качество дороги и поблагодарил строителей дорог. В период с 2021 по 2023 год область получит из федерального бюджета 9 миллиардов рублей на строительство кольцевой дороги, а полностью достроить и открыть ее планируют к 300-летию столицы Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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