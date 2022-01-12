Яков Сидоров провел стрим с ребенком-диабетиком и его матерью, которые нуждаются в системе непрерывного мониторинга глюкозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский депутат Яков Сидоров показал, как работает система непрерывного мониторинга глюкозы в крови, из-за которой мамы детей-диабетиков провели серию пикетов у здания правительства региона. Он также проколол себе палец для контроля глюкозы через тест-полоски во время стрима на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Этот датчик позволяет видеть уровень глюкозы в крови каждые пять минут. К датчику подносим телефон и специальной программой сканируем кровь. Это позволяет спасти ребенка. Низкий сахар крови приводит к потере сознания», — рассказала мама ребенка с диабетом Ольга Веткова во время прямого эфира депутата.

По словам Ветковой, датчик рассчитан на две недели использования, стоит он 4500 рублей. Без этой системы ребенку приходится ежедневно по 15-20 раз прокалывать пальцы, чтобы взять кровь для тест-полосок. Сидоров сам протестировал уровень глюкозы в крови с помощью тест-полосок. «Хочу предложить господину [губернатору Вадиму] Шумкову и [заместителю губернатора Ларисе] Кокориной раз десять в день провести себе эту процедуру, тогда больше появится понимания и желания поговорить с детьми и их мамами, поискать денег, чтобы не мучить ребятишек», — сказал депутат после процедуры. Он назвал требования активистов законными и обещал поддержку правозащитников.

С 27 декабря в Кургане мамы детей больных диабетом провели шесть пикетов возле зданий областного правительства и депздрава. Родители просят обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Ранее власти объяснили, что по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ.

Яков Сидоров показал, как работает система непрерывного мониторинга глюкозы в крови, из-за которой мамы детей пикетируют правительство и депздрав Курганской области. На датчики требуется порядка 9 тысяч рублей в месяц для одного ребенка Фото: скриншот страницы Якова Сидорова в соцсети «ВКонтакте»

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