В Кремле заявили о готовности к новой «опасной волне COVID»

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Виды Кремля с Патриаршего моста. Москва, вечерний город, город москва, кремль, москва-река
Правительство набралось опыта в борьбе с предыдущими волнами COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что благодаря набранному опыту на предыдущих волнах COVID правительство более подготовлено к следующей. Штамм «Омикрон» является более опасным с точки зрения заразности, но менее опасным с точки зрения протекания болезни. Об этом Песков рассказал на своем конференц-колле.

«Были первые волны, мы не были должным образом к ним готовы. Сейчас опыта мы набрались. Научились правильно реагировать, быстро мобилизироваться, расширять количество койко-мест по регионам, ликвидировать дефицит СИЗов, кислорода и т. д. Сейчас волна опасна с точки зрения большей заразности штамма „Омикрон“, но менее опасная с точки зрения протекания болезни. Единственное средство, спасающее от смерти — вакцина», — сказал Песков на конференц-колле, на котором присутствует журналист URA.RU.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что риск новых волн коронавируса сохраняется. Также он отметил, что пандемия коронавируса может оказаться не последней и Россия должна быть к этому готова.

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что благодаря набранному опыту на предыдущих волнах COVID правительство более подготовлено к следующей. Штамм «Омикрон» является более опасным с точки зрения заразности, но менее опасным с точки зрения протекания болезни. Об этом Песков рассказал на своем конференц-колле. «Были первые волны, мы не были должным образом к ним готовы. Сейчас опыта мы набрались. Научились правильно реагировать, быстро мобилизироваться, расширять количество койко-мест по регионам, ликвидировать дефицит СИЗов, кислорода и т. д. Сейчас волна опасна с точки зрения большей заразности штамма „Омикрон“, но менее опасная с точки зрения протекания болезни. Единственное средство, спасающее от смерти — вакцина», — сказал Песков на конференц-колле, на котором присутствует журналист URA.RU. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что риск новых волн коронавируса сохраняется. Также он отметил, что пандемия коронавируса может оказаться не последней и Россия должна быть к этому готова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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