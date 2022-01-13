В Кремле заявили о готовности к новой «опасной волне COVID»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что благодаря набранному опыту на предыдущих волнах COVID правительство более подготовлено к следующей. Штамм «Омикрон» является более опасным с точки зрения заразности, но менее опасным с точки зрения протекания болезни. Об этом Песков рассказал на своем конференц-колле.
«Были первые волны, мы не были должным образом к ним готовы. Сейчас опыта мы набрались. Научились правильно реагировать, быстро мобилизироваться, расширять количество койко-мест по регионам, ликвидировать дефицит СИЗов, кислорода и т. д. Сейчас волна опасна с точки зрения большей заразности штамма „Омикрон“, но менее опасная с точки зрения протекания болезни. Единственное средство, спасающее от смерти — вакцина», — сказал Песков на конференц-колле, на котором присутствует журналист URA.RU.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что благодаря набранному опыту на предыдущих волнах COVID правительство более подготовлено к следующей. Штамм «Омикрон» является более опасным с точки зрения заразности, но менее опасным с точки зрения протекания болезни. Об этом Песков рассказал на своем конференц-колле. «Были первые волны, мы не были должным образом к ним готовы. Сейчас опыта мы набрались. Научились правильно реагировать, быстро мобилизироваться, расширять количество койко-мест по регионам, ликвидировать дефицит СИЗов, кислорода и т. д. Сейчас волна опасна с точки зрения большей заразности штамма „Омикрон“, но менее опасная с точки зрения протекания болезни. Единственное средство, спасающее от смерти — вакцина», — сказал Песков на конференц-колле, на котором присутствует журналист URA.RU. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что риск новых волн коронавируса сохраняется. Также он отметил, что пандемия коронавируса может оказаться не последней и Россия должна быть к этому готова.