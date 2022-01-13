В Кремле заявили о перспективе введения QR-кодов для подростков

Вероятность введения QR-кодов для подростков пока не рассматривается, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В Кремле рассказали о перспективах введения QR-кодов для подростков. Пока этот вопрос не рассматривался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«[Вероятность введения QR-кодов для подростков] не рассматривалась», — отметил Песков. Также, по его словам, пока нет контрольных цифр по уровню вакцинации подростков (для взрослого населения определена планка 80%).

Вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков 12-17 лет, поступит в гражданский оборот уже на следующей неделе. Об этом СМИ сообщил глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.