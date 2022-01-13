Тюменцы не успели установить газопровод в Кургане за 2 недели. Фото

13 января 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

На монтаж газопровода выделили две недели, но работы продолжаются уже больше месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ООО «Комплексная строительная компания» из Тюмени не успела в срок построить газопровод для перевода 18 многоквартирных домов Кургана со сжиженного газа на природный. На выполнение работ подрядчику выделили две недели, сообщили URA.RU источники, близкие к властям города. Информация подтверждается данными с портала госзакупок. «Контракт подписали 6 декабря, срок выполнения работ — не позднее 20 декабря 2021 года. Это очень мало. По факту работы продолжаются до сих пор. Не все трубы соединены друг с другом, нет отводов к подъездам. Соответственно, не проводились испытания на герметичность. Но по уже подписанным актам КС почти все работы приняты, в том числе проведены пневмоиспытания», — рассказал один из инсайдеров. Источники также отмечают, что контракт предусматривал аванс — 30% стоимости работ. Согласно контракту, опубликованному на портале госзакупок, газификации подлежат дома по улицам Коли Мяготина, 173, 173А, 195, 197, Пролетарская, 78, 80, 82, Станционная, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, Савельева, 92, Ипподромная, 13. Срок работ — до 20 декабря. Строительство газопровода действительно продолжается, передает корреспондент URA.RU. Согласно актам КС-2 и КС-3, подписанным 21 декабря 2021 года, работы приняты на общую сумму 9 366 820,8 рубля при цене контракта 9 366 932 рубля. «Сроки строительства определены тем, что перевод многоквартирных домов на природный газ имеет большое значение для жителей. Расчет продолжительности строительства определяется СНиПами и проектом организации строительства. Есть решение УФАС, подтвердившее допустимость данных сроков строительства. Выполнить работы своевременно не позволила морозная погода (форс-мажорные обстоятельства). В настоящее время процент выполнения работ на данном объекте составляет 99,5%», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Кургана. В мэрии отметили, что за нарушение сроков подрядчика оштрафуют. «Также сообщаем, что в соответствии с требованиями федерального закона заказчик строительства имеет право авансировать работы подрядной организации», — добавили в пресс-службе. Контактов подрядной организации в распоряжении URA.RU нет. Не все трубы на объекте соединены друг с другом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отводов к подъездам еще нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часть материалов до сих пор подвозят к месту проведения работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рабочие продолжают монтировать газопровод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Контракт на строительство подписали с тюменской компанией как с единственным участником аукциона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ООО «Комплексная строительная компания» из Тюмени не успела в срок построить газопровод для перевода 18 многоквартирных домов Кургана со сжиженного газа на природный. На выполнение работ подрядчику выделили две недели, сообщили URA.RU источники, близкие к властям города. Информация подтверждается данными с портала госзакупок. «Контракт подписали 6 декабря, срок выполнения работ — не позднее 20 декабря 2021 года. Это очень мало. По факту работы продолжаются до сих пор. Не все трубы соединены друг с другом, нет отводов к подъездам. Соответственно, не проводились испытания на герметичность. Но по уже подписанным актам КС почти все работы приняты, в том числе проведены пневмоиспытания», — рассказал один из инсайдеров. Источники также отмечают, что контракт предусматривал аванс — 30% стоимости работ. Согласно контракту, опубликованному на портале госзакупок, газификации подлежат дома по улицам Коли Мяготина, 173, 173А, 195, 197, Пролетарская, 78, 80, 82, Станционная, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, Савельева, 92, Ипподромная, 13. Срок работ — до 20 декабря. Строительство газопровода действительно продолжается, передает корреспондент URA.RU. Согласно актам КС-2 и КС-3, подписанным 21 декабря 2021 года, работы приняты на общую сумму 9 366 820,8 рубля при цене контракта 9 366 932 рубля. «Сроки строительства определены тем, что перевод многоквартирных домов на природный газ имеет большое значение для жителей. Расчет продолжительности строительства определяется СНиПами и проектом организации строительства. Есть решение УФАС, подтвердившее допустимость данных сроков строительства. Выполнить работы своевременно не позволила морозная погода (форс-мажорные обстоятельства). В настоящее время процент выполнения работ на данном объекте составляет 99,5%», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Кургана. В мэрии отметили, что за нарушение сроков подрядчика оштрафуют. «Также сообщаем, что в соответствии с требованиями федерального закона заказчик строительства имеет право авансировать работы подрядной организации», — добавили в пресс-службе. Контактов подрядной организации в распоряжении URA.RU нет.