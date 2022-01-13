ООО «Комплексная строительная компания» из Тюмени не успела в срок построить газопровод для перевода 18 многоквартирных домов Кургана со сжиженного газа на природный. На выполнение работ подрядчику выделили две недели, сообщили URA.RU источники, близкие к властям города. Информация подтверждается данными с портала госзакупок.
«Контракт подписали 6 декабря, срок выполнения работ — не позднее 20 декабря 2021 года. Это очень мало. По факту работы продолжаются до сих пор. Не все трубы соединены друг с другом, нет отводов к подъездам. Соответственно, не проводились испытания на герметичность. Но по уже подписанным актам КС почти все работы приняты, в том числе проведены пневмоиспытания», — рассказал один из инсайдеров.
Источники также отмечают, что контракт предусматривал аванс — 30% стоимости работ. Согласно контракту, опубликованному на портале госзакупок, газификации подлежат дома по улицам Коли Мяготина, 173, 173А, 195, 197, Пролетарская, 78, 80, 82, Станционная, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, Савельева, 92, Ипподромная, 13. Срок работ — до 20 декабря. Строительство газопровода действительно продолжается, передает корреспондент URA.RU. Согласно актам КС-2 и КС-3, подписанным 21 декабря 2021 года, работы приняты на общую сумму 9 366 820,8 рубля при цене контракта 9 366 932 рубля.
«Сроки строительства определены тем, что перевод многоквартирных домов на природный газ имеет большое значение для жителей. Расчет продолжительности строительства определяется СНиПами и проектом организации строительства. Есть решение УФАС, подтвердившее допустимость данных сроков строительства. Выполнить работы своевременно не позволила морозная погода (форс-мажорные обстоятельства). В настоящее время процент выполнения работ на данном объекте составляет 99,5%», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Кургана.
В мэрии отметили, что за нарушение сроков подрядчика оштрафуют. «Также сообщаем, что в соответствии с требованиями федерального закона заказчик строительства имеет право авансировать работы подрядной организации», — добавили в пресс-службе. Контактов подрядной организации в распоряжении URA.RU нет.
ООО «Комплексная строительная компания» из Тюмени не успела в срок построить газопровод для перевода 18 многоквартирных домов Кургана со сжиженного газа на природный. На выполнение работ подрядчику выделили две недели, сообщили URA.RU источники, близкие к властям города. Информация подтверждается данными с портала госзакупок. «Контракт подписали 6 декабря, срок выполнения работ — не позднее 20 декабря 2021 года. Это очень мало. По факту работы продолжаются до сих пор. Не все трубы соединены друг с другом, нет отводов к подъездам. Соответственно, не проводились испытания на герметичность. Но по уже подписанным актам КС почти все работы приняты, в том числе проведены пневмоиспытания», — рассказал один из инсайдеров. Источники также отмечают, что контракт предусматривал аванс — 30% стоимости работ. Согласно контракту, опубликованному на портале госзакупок, газификации подлежат дома по улицам Коли Мяготина, 173, 173А, 195, 197, Пролетарская, 78, 80, 82, Станционная, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, Савельева, 92, Ипподромная, 13. Срок работ — до 20 декабря. Строительство газопровода действительно продолжается, передает корреспондент URA.RU. Согласно актам КС-2 и КС-3, подписанным 21 декабря 2021 года, работы приняты на общую сумму 9 366 820,8 рубля при цене контракта 9 366 932 рубля. «Сроки строительства определены тем, что перевод многоквартирных домов на природный газ имеет большое значение для жителей. Расчет продолжительности строительства определяется СНиПами и проектом организации строительства. Есть решение УФАС, подтвердившее допустимость данных сроков строительства. Выполнить работы своевременно не позволила морозная погода (форс-мажорные обстоятельства). В настоящее время процент выполнения работ на данном объекте составляет 99,5%», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Кургана. В мэрии отметили, что за нарушение сроков подрядчика оштрафуют. «Также сообщаем, что в соответствии с требованиями федерального закона заказчик строительства имеет право авансировать работы подрядной организации», — добавили в пресс-службе. Контактов подрядной организации в распоряжении URA.RU нет.