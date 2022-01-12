12 января 2022

В Тюмени 14 человек отправили в СИЗО по делу об отравлении водкой. Фото

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Подозреваемые останутся в СИЗО до весны Фото:
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Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

Тюменские суды отправили в СИЗО 14 человек по делу об отравлении суррогатной водкой, из-за которого погибли девять тюменцев. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. 13 января было арестовано трое подозреваемых.

«Вугар Велиев, 1970 года рождения, директор ООО „Каспий 7“. Абдурахман Абдурахманов, 1963 года рождения. Махяддин Гусейнов, 1975 года рождения, заведует двумя складами „Продукты“ на Барабинской», — перечислили в пресс-службе имена последних подозреваемых.

Велиев помещен в СИЗО до 5 марта, остальные мужчины — до 10 марта. Все они подозреваются по различным пунктам ч. 2, ст. 238 УК РФ.

Ранее агентство писало о других задержаниях по резонансному делу. В начале января в Тюмени девять человек умерло после употребления суррогатной водки с этикеткой «Родники Сибири». По данным источника URA.RU, число жертв может вырасти вдвое, поскольку водку приобрело гораздо больше горожан.

Вугар Велиев останется в СИЗО до 5 марта…
Фото:
…, а Махяддин Гусейнов до 10 марта
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Тюменские суды отправили в СИЗО 14 человек по делу об отравлении суррогатной водкой, из-за которого погибли девять тюменцев. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. 13 января было арестовано трое подозреваемых. «Вугар Велиев, 1970 года рождения, директор ООО „Каспий 7“. Абдурахман Абдурахманов, 1963 года рождения. Махяддин Гусейнов, 1975 года рождения, заведует двумя складами „Продукты“ на Барабинской», — перечислили в пресс-службе имена последних подозреваемых. Велиев помещен в СИЗО до 5 марта, остальные мужчины — до 10 марта. Все они подозреваются по различным пунктам ч. 2, ст. 238 УК РФ. Ранее агентство писало о других задержаниях по резонансному делу. В начале января в Тюмени девять человек умерло после употребления суррогатной водки с этикеткой «Родники Сибири». По данным источника URA.RU, число жертв может вырасти вдвое, поскольку водку приобрело гораздо больше горожан.
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