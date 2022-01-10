В Тюмени произошли новые аресты по делу об отравлении метилом

Суд отправил подозреваемых в следственный изолятор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

Центральный суд Тюмени отправил под арест еще троих фигурантов уголовного дела о массовом отравлении метилосодержащей жидкостью, жертвами которого в начале января стали девять тюменцев. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Днем ранее по этому же делу до марта были арестованы еще четыре человека.

«Центральный районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения Алексею Камышеву. Мужчина будет находиться в СИЗО по 6 марта 2022 года. Адилхану Каримову суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 марта 2022 года. Сеймуру Мехтиеву суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 марта 2022 года», — сообщает официальный telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там уточнили, что Камышев работал торговым представителем ООО «Лидер Групп». Ему вменяют преступления, предсмотренные п. «а», «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ. Керимов и Мехтиев являются индивидуальными предпринимателями. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Днем ранее в Тюмени были арестованы еще четыре фигуранта, которые проходят по этому уголовному делу. В том числе, продавец, которая отпустила людям отравленную метилосодержащую жидкость. Как ранее указывало агентство, в начале января от отравления паленой водкой в Тюмени скончались девять человек. В ночь с 8 на 9 января аналогичный инцидент произошел в ХМАО.

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