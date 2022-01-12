Олигарх пообещал Путину бороться с провалами в Березниках

Для переселения жителей из зоны провала в Березниках строят новый микрорайон Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о проблеме провалов в Березниках и Соликамске, в шахтах под которыми компания добывает сырье для удобрений. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Хочу заострить ваше внимание, что, конечно, мы работаем над накопленной проблемой, потому что под Березниками и Соликамском находится порядка 40 тысяч километров тоннелей. И когда начинали строить, то начинали строить под поселками, а потом появился город. Поэтому мы и с Минприроды, и с Минпромом все эти вопросы решаем», — заявил он. И отметил, что калий добывается на севере Пермского края без малого 100 лет.

В начале разговора на вопрос Путина о том, проваливается ли почва в зоне техногенной аварии в Березниках («Проваливается почва, да?»), Мазепин заверил, что уже нет. «Все, перестала проваливаться, все уже стабилизировалось, но есть зона отчуждения. Поэтому мы выделили 4,2 миллиарда рублей на строительство нового микрорайона Любимов. Районы работают, город развивается», — заявил он.

В результате затопления рудника, начавшегося в 2006 году, в центральной части Березников образовались провалы. Некоторые из них достигают глубины с шестиэтажный дом. Из-за этого 99 многоквартирных домов оказались в аварийном состоянии. Для переселения жителей на правом берегу Березников власти строят ЖК «Любимов». Ситуация находится на контроле федеральных властей. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Пермь 9 декабря 2021 года потребовал от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ускорить темпы расселения жителей, пострадавших от техногенной катастрофы в Березниках. Провалы появляются и в соседнем Соликамске.

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