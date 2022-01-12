Дочь челябинского экс-губернатора не сумела переиграть кредиторов

Семья Бориса Дубровского потерпела досадное поражение в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочери экс-губернатора Челябинской области Анне Дубровской не удалось войти в число залоговых кредиторов контролируемого ее семьей ПО «Монтажник» и получить преимущество перед остальными кредиторами компании. Соответствующее решение областного арбитража появилось в базе данных судебных дел.

«Заявление Дубровской А. Б. о признании статуса залогового кредитора в рамках дела о банкротстве АО «Производственное объединение «Монтажник» рассмотрено в открытом заседании. Руководствуясь ст. 60, 201.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185, 187, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд определил: в удовлетворении заявления отказать», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Представители Дубровских от общения со СМИ отказываются. Как пояснил URA.RU специализирующийся на арбитражном праве юрист Алексей Азанов, залоговый кредитор имеет преимущество перед остальными кредиторами и может рассчитывать на платежи в размере 80% от суммы реализуемого в процессе банкротства имущества. Заявление Дубровской о признании за ней такого статуса поступило в суд 6 июля 2021 года. В конце того же месяца его рассмотрение отложили в связи с допущенными процессуальными нарушениями, но и после их устранения бизнес-вумен отказали.

Изначально суд включил Дубровскую в третью очередь кредиторов, признав долги в 415 млн 976 тысяч рублей. Часть из них — это долги перед ней брата, Александра Дубровского. Долг в 216 млн рублей Дубровская выкупила у банка, с которым «Монтажник» не рассчитался по кредитам.

В 2018 году, когда глава семейства руководил регионом, Дубровские купили ПО «Монтажник», которое занялось строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Завершен лишь нулевой цикл, расследуются уголовные дела. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. Общий долг перед кредиторами оценивают почти в 2 млрд рублей.

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