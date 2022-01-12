12 января 2022

Суд определился с датой приговора пермскому экс-министру

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по избранию меры пресечения экс-министру Пермского края Ковтуну Андрею в Свердловском районном суде. Пермь, ковтун андрей
Андрей Ковтун в зале суда Фото:

В Перми завершается судебный процесс над бывшим министром территориальной безопасности края Андреем Ковтуном и экс-главой охотхозяйства Вячеславом Верещагиным — приговор им огласят 17 января. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Перми.

«Приговор назначен на понедельник, 9:30 утра. Судья Корепанова. Обвиняемые вину не признают», — сказала пресс-секретарь суда.

Ковтуна обвиняют по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, будучи министром территориальной безопасности Пермского края, он фиктивно трудоустроил в отряд противопожарной службы региона №23 егеря Вячеслава Верещагина. Последнему также предъявлено обвинение в мошенничестве.

Ковтун оказался под следствием в 2019 году. Тогда его заподозрили в превышении должностных полномочий и мошенничестве, однако суд отказал в возбуждении дела по второму эпизоду из-за недостаточной доказательной базы. В итоге экс-министр был признан судом виновным лишь в превышении должностных полномочий и приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно.

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В Перми завершается судебный процесс над бывшим министром территориальной безопасности края Андреем Ковтуном и экс-главой охотхозяйства Вячеславом Верещагиным — приговор им огласят 17 января. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Перми. «Приговор назначен на понедельник, 9:30 утра. Судья Корепанова. Обвиняемые вину не признают», — сказала пресс-секретарь суда. Ковтуна обвиняют по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, будучи министром территориальной безопасности Пермского края, он фиктивно трудоустроил в отряд противопожарной службы региона №23 егеря Вячеслава Верещагина. Последнему также предъявлено обвинение в мошенничестве. Ковтун оказался под следствием в 2019 году. Тогда его заподозрили в превышении должностных полномочий и мошенничестве, однако суд отказал в возбуждении дела по второму эпизоду из-за недостаточной доказательной базы. В итоге экс-министр был признан судом виновным лишь в превышении должностных полномочий и приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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