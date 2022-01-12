Суд определился с датой приговора пермскому экс-министру

Андрей Ковтун в зале суда Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми завершается судебный процесс над бывшим министром территориальной безопасности края Андреем Ковтуном и экс-главой охотхозяйства Вячеславом Верещагиным — приговор им огласят 17 января. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Перми.

«Приговор назначен на понедельник, 9:30 утра. Судья Корепанова. Обвиняемые вину не признают», — сказала пресс-секретарь суда.

Ковтуна обвиняют по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, будучи министром территориальной безопасности Пермского края, он фиктивно трудоустроил в отряд противопожарной службы региона №23 егеря Вячеслава Верещагина. Последнему также предъявлено обвинение в мошенничестве.

Ковтун оказался под следствием в 2019 году. Тогда его заподозрили в превышении должностных полномочий и мошенничестве, однако суд отказал в возбуждении дела по второму эпизоду из-за недостаточной доказательной базы. В итоге экс-министр был признан судом виновным лишь в превышении должностных полномочий и приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно.

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