Власти Курганской области планируют продать 49% акций своей сети аптек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аукцион по продаже 49% акций АО «Курганфармация» (сеть аптек, принадлежит правительству Курганской области) запланирован на I квартал 2022 года. Информация об этом опубликована на портале по продаже государственного имущества Курганской области «Торги».

«Пакет акций Акционерного общества „Курганфармация“, составляющий 49% уставного капитала общества. Дата торгов: 1 квартал 2022 года», — сообщается на сайте.

По данным властей, предприятие использует здания общей площадью 2 498,8 кв.м, помещения общей площадью 11 721 кв.м (в том числе квартиры — 297 кв. м.) и сооружения (склад, гараж и другие) общей площадью 2 853,5 кв. м. Начальная цена торгов еще не определена, пока идет оценка имущества.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году власти неоднократно пытались продать 49% акций «Курганфармации», но покупателей не нашлось. Тогда начальная цена торгов составляла 422,2 млн рублей. В 2021 году власти Курганской области решили объединить АО «Курганфармация» с другим своим госпредприятием — АО «Курорты Зауралья», акции которого также неоднократно выставлялись на продажу. В октябре 2021 года в правительстве Курганской области заявляли URA.RU, что после объединения не рассматривают возможность приватизации пакета акций «Курганфармации».

Торги запланированы на I квартал 2022 года Скрин: torgi.kurganobl.ru

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