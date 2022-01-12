12 января 2022

Дело о нападении на пермский вуз отдали другому следователю

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Гаврилов стал следователем в 2019 году Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Новым следователем по делу о нападении на пермский вуз назначен генерал-майор юстиции Андрей Гаврилов. Об этом сообщает «Коммерсантъ — Пермь».

«Новым руководителем следственной группы по расследованию массового убийства в ПГНИУ стал старший следователь при председателе СКР, генерал-майор юстиции Андрей Гаврилов», — сообщает издание со ссылкой на свои источники. Следователем при председателе СК Гаврилов стал в 2019 года.

Ранее стало известно об увольнении генерала Рустама Габдулина, который вел дело о стрельбе в ПГНИУ. Также он расследовал дело о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово. Недавно он получил адвокатский статус и заявил о намерении выступать защитником по уголовным делам.

В сентябре студент пермского классического университета Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на вуз. В результате погибло 6 человек. Сам Бекмансуров был тяжело ранен при задержании и госпитализирован. После выписки из больницы студента отправили в СИЗО. Недавно его признали вменяемым.

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Новым следователем по делу о нападении на пермский вуз назначен генерал-майор юстиции Андрей Гаврилов. Об этом сообщает «Коммерсантъ — Пермь». «Новым руководителем следственной группы по расследованию массового убийства в ПГНИУ стал старший следователь при председателе СКР, генерал-майор юстиции Андрей Гаврилов», — сообщает издание со ссылкой на свои источники. Следователем при председателе СК Гаврилов стал в 2019 года. Ранее стало известно об увольнении генерала Рустама Габдулина, который вел дело о стрельбе в ПГНИУ. Также он расследовал дело о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово. Недавно он получил адвокатский статус и заявил о намерении выступать защитником по уголовным делам. В сентябре студент пермского классического университета Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на вуз. В результате погибло 6 человек. Сам Бекмансуров был тяжело ранен при задержании и госпитализирован. После выписки из больницы студента отправили в СИЗО. Недавно его признали вменяемым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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