«Ъ»: генерал СК, расследовавший стрельбу в Перми, будет адвокатом

Рустам Габдулин планирует выступать защитником по уголовным, гражданским и арбитражным процессам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший следователь по особо важным делам при главе СК РФ, генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, расследовавший стрельбу в Пермском университете и пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», планирует стать адвокатом. По его словам, он намерен продолжить «бороться за справедливость», защищая фигурантов уголовных дел.

«Получив адвокатский статус, Габдулин планирует не только выступать защитником по уголовным делам, но и участвовать в гражданских спорах, а также отстаивать в арбитраже права бизнес-структур. Определенный опыт во всех этих сферах он уже получил, работая в СКР», — приводит слова Рустама Габдулина « Коммерсант ».

По словам бывшего следователя, он ни с кем не обсуждал свои планы по уходу из СК РФ. Его заявление стало для всех неожиданностью. Однако руководство ведомства поддержало решение Габдулина. Никаких конфликтов перед отставкой у него не было. Напротив, Габдулин награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени за «заслуги в укреплении законности, защите прав интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу». «Начать с чистого листа решил так: 2 декабря отметил день рождения, а на следующий день подал рапорт», — рассказал бывший следователь.

На момент увольнения в работе у Габдулина находилось уголовное дело о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в ходе которой погибли 6 человек. Следственная группа, которую он возглавлял, проделала основную работу и установила причины трагедии. Завершать расследование будет другой сотрудник СК РФ. Габдулин опроверг тот факт, что его уход может быть связан с самоубийством начальника СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, который оказывал содействие его следственной группе.

Приказ об отставке генерал-майора был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2021 года. Помимо дела о стрельбе в Пермском университете, Габдулин также вел расследование уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, произошедшем в 2018 году. Кроме того, Габдулин выяснял обстоятельства крушения пассажирского теплохода «Булгария» в 2011 году и занимался производством об «организации массовых беспорядков» в Москве в 2012 году (так называемое «болотное дело»).

Стрельба в ПГНИУ произошла днем 20 сентября. В результате нападения погибли 6 человек, еще 24 получили ранения. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили при задержании. Врачам пришлось ампутировать ему ногу. Сейчас он находится под стражей в СИЗО, где его определили в отряд для инвалидов.

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