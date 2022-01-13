13 января 2022

Свердловские санврачи указали, чьи ПЦР проверят на «Омикрон»

© Служба новостей «URA.RU»
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Анализ на ПЦР. Челябинск, девушка, медицина, здравоохранение, коронавирус, covid, ковид, анализ на ковид, пцр, мазок, молодая женщина
Штамм «Омикрон» в Свердловской области еще не обнаружен Фото:
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Коронавирус COVID-19

Для определения омикрон-штамма свердловские санврачи отправляют в новосибирскую лабораторию «Вектор» в том числе пробы, взятые у приехавших из-за границы, детей и тех, у кого болезнь протекает нетипично. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

«Материал для определения вариантов вируса отбирается у заболевших новой коронавирусной инфекцией: прибывших из-за рубежа, контактных с прибывшими из-за рубежа, в клинически тяжелых случаях, заболевших повторно, привитых лиц, с нетипичным течением болезни, у детей и других случаях, — всего не менее, чем у 10% заболевших новой коронавирусной инфекцией», — пояснили в ведомстве.

В свердловском Роспотребнадзоре отметили также, что для высокотехнологичного исследования пробы направляются в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (г. Новосибирск).

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на личной странице в Instagram сообщил, что ПЦР-тесты свердловчан направят в «Вектор» на обнаружение штамма «Омикрон». «Роспотребнадзор сейчас планирует отправлять не менее 10% тестов в сутки в новосибирскую лабораторию „Вектора“, чтобы там следили, нет ли у нас „Омикрона“. Нам важно не упустить момент», — сообщил глава региона.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в регионе идет подготовка системы здравоохранения к появлению омикрон-штамма коронавируса, который может быть зарегистрирован в области в любой момент. Для первых заболевших «Омикроном» уже обустроили обсерватор на 100 мест — в санатории «Обуховский».

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Для определения омикрон-штамма свердловские санврачи отправляют в новосибирскую лабораторию «Вектор» в том числе пробы, взятые у приехавших из-за границы, детей и тех, у кого болезнь протекает нетипично. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. «Материал для определения вариантов вируса отбирается у заболевших новой коронавирусной инфекцией: прибывших из-за рубежа, контактных с прибывшими из-за рубежа, в клинически тяжелых случаях, заболевших повторно, привитых лиц, с нетипичным течением болезни, у детей и других случаях, — всего не менее, чем у 10% заболевших новой коронавирусной инфекцией», — пояснили в ведомстве. В свердловском Роспотребнадзоре отметили также, что для высокотехнологичного исследования пробы направляются в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (г. Новосибирск). Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на личной странице в Instagram сообщил, что ПЦР-тесты свердловчан направят в «Вектор» на обнаружение штамма «Омикрон». «Роспотребнадзор сейчас планирует отправлять не менее 10% тестов в сутки в новосибирскую лабораторию „Вектора“, чтобы там следили, нет ли у нас „Омикрона“. Нам важно не упустить момент», — сообщил глава региона. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в регионе идет подготовка системы здравоохранения к появлению омикрон-штамма коронавируса, который может быть зарегистрирован в области в любой момент. Для первых заболевших «Омикроном» уже обустроили обсерватор на 100 мест — в санатории «Обуховский».
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