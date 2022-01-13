Уральский банк «Кольцо Урала» утратил свою лицензию

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Коммерческий банк «Кольцо Урала». Екатеринбург, банк кольцо урала, кольцо урала
О реорганизации стало известно еще весной 2021 года. Процедуру присоединения официально завершили 1 января 2022 Фото:

Банк МКБ закончил процедуру присоединения свердловского банка «Кольцо Урала». Информация об этом сообщается на сайте уральского банка.

«1 января 2022 года банк „Кольцо Урала“ присоединится к Московскому кредитному банку (МКБ)», — говорится в сообщении. О реорганизации банка стало известно еще летом. Реквизиты счетов после присоединения банка изменятся, но клиенты «Кольца Урала» смогут получать зачисления по старым реквизитам до 1 апреля, сообщает ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что Московский кредитный банк выкупил банк «Кольцо Урала» весной 2021 года. Гендиректор УГМК Андрей Козицын отметил, что холдинг не только продолжит, но и нарастит сотрудничество с «Кольцом Урала» и МКБ. В декабре минувшего года о реструктуризации сообщил еще один уральский банк «СКБ», который поменяет название на «Банк Синара», совершив процедуру присоединения к материнской компании Группы Синара.

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Банк МКБ закончил процедуру присоединения свердловского банка «Кольцо Урала». Информация об этом сообщается на сайте уральского банка. «1 января 2022 года банк „Кольцо Урала“ присоединится к Московскому кредитному банку (МКБ)», — говорится в сообщении. О реорганизации банка стало известно еще летом. Реквизиты счетов после присоединения банка изменятся, но клиенты «Кольца Урала» смогут получать зачисления по старым реквизитам до 1 апреля, сообщает ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что Московский кредитный банк выкупил банк «Кольцо Урала» весной 2021 года. Гендиректор УГМК Андрей Козицын отметил, что холдинг не только продолжит, но и нарастит сотрудничество с «Кольцом Урала» и МКБ. В декабре минувшего года о реструктуризации сообщил еще один уральский банк «СКБ», который поменяет название на «Банк Синара», совершив процедуру присоединения к материнской компании Группы Синара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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