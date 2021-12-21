СКБ-банк поменяет название на «Банк Синара». Информацию об этом опубликовала пресс-служба банка на своем сайте.
«СКБ-банк присоединяется к материнскому бренду Группы Синара и запускает процесс ребрендинга с последующим переименованием в ПАО „Банк Синара“. Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 17 декабря», — сообщается в пресс-релизе.
Изменения вступят в силу после одобрения их Банком России. Председатель правления СКБ-банка Денис Ошев отмечает, что присоединение банка к материнской Группе Синара «обеспечит неразрывную связь всех направлений деятельности компании», а также прозрачность информации для клиентов.
СКБ-банк поменяет название на «Банк Синара». Информацию об этом опубликовала пресс-служба банка на своем сайте. «СКБ-банк присоединяется к материнскому бренду Группы Синара и запускает процесс ребрендинга с последующим переименованием в ПАО „Банк Синара“. Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 17 декабря», — сообщается в пресс-релизе. Изменения вступят в силу после одобрения их Банком России. Председатель правления СКБ-банка Денис Ошев отмечает, что присоединение банка к материнской Группе Синара «обеспечит неразрывную связь всех направлений деятельности компании», а также прозрачность информации для клиентов.