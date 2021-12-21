21 декабря 2021

СКБ-банк поменяет название

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СКБ-банк, центральный офис. Екатеринбург, скб банк, входная группа
СКБ-банк после ребрендинга станет ПАО «Банк Синара» Фото:

СКБ-банк поменяет название на «Банк Синара». Информацию об этом опубликовала пресс-служба банка на своем сайте.

«СКБ-банк присоединяется к материнскому бренду Группы Синара и запускает процесс ребрендинга с последующим переименованием в ПАО „Банк Синара“. Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 17 декабря», — сообщается в пресс-релизе.

Изменения вступят в силу после одобрения их Банком России. Председатель правления СКБ-банка Денис Ошев отмечает, что присоединение банка к материнской Группе Синара «обеспечит неразрывную связь всех направлений деятельности компании», а также прозрачность информации для клиентов.

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СКБ-банк поменяет название на «Банк Синара». Информацию об этом опубликовала пресс-служба банка на своем сайте. «СКБ-банк присоединяется к материнскому бренду Группы Синара и запускает процесс ребрендинга с последующим переименованием в ПАО „Банк Синара“. Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 17 декабря», — сообщается в пресс-релизе. Изменения вступят в силу после одобрения их Банком России. Председатель правления СКБ-банка Денис Ошев отмечает, что присоединение банка к материнской Группе Синара «обеспечит неразрывную связь всех направлений деятельности компании», а также прозрачность информации для клиентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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