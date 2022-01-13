TMZ: сравнившему себя с Путиным рэперу грозит лишение свободы

14 января 2022 в 04:59 Размер текста - 17 +

Канье Уэст оправдал свое преступление тяжелым периодом в жизни RINGO CHIU ТАСС\EPA Американскому рэп-исполнителю и бизнесмену Йе (Ye), более известному как Канье Уэст, грозит шесть месяцев лишения свободы за избиение своего фаната. Об этом сообщает американская газета TMZ. «Йе ввязался в какую-то ссору, которая якобы переросла в драку около 3 часов ночи в центре Лос-Анджелеса. Нам сказали, что инцидент произошел недалеко от склада в Сохо», — сообщил газете источник в правоохранительных органах. Отмечается, что бизнесмен подозревается в попытке избиения, максимальное наказание за которое предусмотрено лишением свободы на шесть месяцев. По словам очевидцев, фанат просил у Уэста автограф, но проигнорировал его просьбу перестать снимать звезду на камеру, что и привело Йе в бешенство. Рэпер дважды ударил парня, после чего тот упал на асфальт и сильно ударился головой. Также Канье обратился к очевидцам с просьбой не снимать происходящее и заявил, что они не понимают, через что он сейчас проходит. Ранее сообщалось, что Канье Уэст рассказал, что мечтает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что хотел бы пригласить российского главу на один из своих концертов в качестве «специального гостя». Йе заявил, что начал ассоциировать себя с Владимиром Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американскому рэп-исполнителю и бизнесмену Йе (Ye), более известному как Канье Уэст, грозит шесть месяцев лишения свободы за избиение своего фаната. Об этом сообщает американская газета TMZ. «Йе ввязался в какую-то ссору, которая якобы переросла в драку около 3 часов ночи в центре Лос-Анджелеса. Нам сказали, что инцидент произошел недалеко от склада в Сохо», — сообщил газете источник в правоохранительных органах. Отмечается, что бизнесмен подозревается в попытке избиения, максимальное наказание за которое предусмотрено лишением свободы на шесть месяцев. По словам очевидцев, фанат просил у Уэста автограф, но проигнорировал его просьбу перестать снимать звезду на камеру, что и привело Йе в бешенство. Рэпер дважды ударил парня, после чего тот упал на асфальт и сильно ударился головой. Также Канье обратился к очевидцам с просьбой не снимать происходящее и заявил, что они не понимают, через что он сейчас проходит. Ранее сообщалось, что Канье Уэст рассказал, что мечтает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что хотел бы пригласить российского главу на один из своих концертов в качестве «специального гостя». Йе заявил, что начал ассоциировать себя с Владимиром Путиным.