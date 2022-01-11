Канье Уэст заявил о планах встретиться с Путиным

12 января 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Рэп-исполнитель мечтает о встрече с президентов РФ Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский рэп-исполнитель и бизнесмен Канье Уэст, известный также под псевдонимом Йе (Ye), планирует в 2022 приехать в Россию с программой Sunday Service и заодно повидаться с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил советник рэпера. «Он намерен проводить в России много времени», — поделился представитель Канье Уэста с порталом Billboard. Рэп-исполнитель хотел бы пригласить на один из концертов в качестве «специального гостя» президента РФ Владимира Путина. Визит рэпера возможен весной-летом текущего года. Ожидается, что «первые за его 25-летнюю карьеру концерты в России» могут пройти в «Крокус Сити Холле» или на стадионе «Лужники». Советник Канье Уэста отметил, что артист хочет сделать страну своим «вторым домом». По словам источника, музыкант работает над бизнес-проектами с певцом Эмином Агаларовым и его отцом-миллиардером владельцем группы компаний Crocus Group Аразом Агаларовым. Американский рэпер Канье Уэст начал ассоциировать себя с лидером России после того, как открыл для себя новое значение культуры. По его словам, «Культура — это нефть, культура — это энергия. И я король культуры в последние 20 лет и в будущие 2000 лет». Также известно о том, что 2020 году певец опубликовал в своем Twitter фотографию президента РФ. На снимке российский лидер изображен во время тренировки по дзюдо. Однако, о том, как связана подпись к фото и сама публикация в его аккаунте, рэпер не уточнил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский рэп-исполнитель и бизнесмен Канье Уэст, известный также под псевдонимом Йе (Ye), планирует в 2022 приехать в Россию с программой Sunday Service и заодно повидаться с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил советник рэпера. «Он намерен проводить в России много времени», — поделился представитель Канье Уэста с порталом Billboard. Рэп-исполнитель хотел бы пригласить на один из концертов в качестве «специального гостя» президента РФ Владимира Путина. Визит рэпера возможен весной-летом текущего года. Ожидается, что «первые за его 25-летнюю карьеру концерты в России» могут пройти в «Крокус Сити Холле» или на стадионе «Лужники». Советник Канье Уэста отметил, что артист хочет сделать страну своим «вторым домом». По словам источника, музыкант работает над бизнес-проектами с певцом Эмином Агаларовым и его отцом-миллиардером владельцем группы компаний Crocus Group Аразом Агаларовым. Американский рэпер Канье Уэст начал ассоциировать себя с лидером России после того, как открыл для себя новое значение культуры. По его словам, «Культура — это нефть, культура — это энергия. И я король культуры в последние 20 лет и в будущие 2000 лет». Также известно о том, что 2020 году певец опубликовал в своем Twitter фотографию президента РФ. На снимке российский лидер изображен во время тренировки по дзюдо. Однако, о том, как связана подпись к фото и сама публикация в его аккаунте, рэпер не уточнил.