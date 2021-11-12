Американский рэпер Канье Уэст, который недавно сменил имя на Йе, сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным. Музыкант также назвал себя королем культуры, которую он приравнял к нефти и энергии.
«Gap, Adidas — и ими рулю, я Путин, я руковожу, я тащу их. Я раньше говорил, что я молодой Владимир, пока я не понял, что я и есть Владимир», — цитирует Канье Уэста издание Super.
По словам Йе, он начал ассоциировать себя с президентом РФ после того, как открыл для себя новое значение культуры. «Культура — это нефть, культура — это энергия. И я король культуры в последние 20 лет и в будущие 2000 лет», — заявил рэпер.
Уэст сравнивает себя с Путиным уже не первый раз. В сентябре 2020 года рэпер опубликовал в своем twitter-аккаунте фотографию российского президента. Путин был запечатлен на снимке во время тренировки по дзюдо. «Правило номер один: слушайте Йе», — подписал фото Уэст. Рэпер не пояснил, как связана фотография президента РФ с этим комментарием.
В 2020 году Уэст баллотировался на пост президента США. Он подавал документы для участия в выборах главы государства в штатах Кентукки и Миссисипи, передает телеканал 360. Заявки Йе представил как независимый кандидат. В свою поддержку Уэсту удалось собрать 1219 подписей.
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