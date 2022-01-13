Адвокат раскрыл, как в РФ получить индексацию пенсий работающим

14 января 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

Схема с увольнением для получения индексации пенсий — законна, сказал адвокат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работающие пенсионеры в России могут получить индексацию выплат, если уволятся, а через какое-то время снова устроятся на работу. Об этом заявил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. «В ряде случаев работающие пенсионеры все равно получают индексацию. Правда, они действуют не совсем стандартным способом: в конце каждого года пишут заявление об увольнении, а в феврале будущего года снова устраиваются на ту же самую работу. При таких манипуляциях выполняются все требования закона, позволяющие попасть в перечень тех, кому индексация положена», — сказал в интервью Life Александр Инютин. Ранее заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с URA.RU назвал риски такой схемы. По его словам, нужно согласовать с работодателем такое увольнение, потому что сотрудника могут не трудоустроить обратно. Такой способ не противоречит закону, но не совсем добросовестный. Если кадровые службы учреждений и пенсионеры будут злоупотреблять этим, то это спровоцирует потерю денег из госбюджета. В таком случае Пенсионный фонд и трудовая инспекция могут через суд добиться переквалификации трудовым отношений, сказал Соловьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Работающие пенсионеры в России могут получить индексацию выплат, если уволятся, а через какое-то время снова устроятся на работу. Об этом заявил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. «В ряде случаев работающие пенсионеры все равно получают индексацию. Правда, они действуют не совсем стандартным способом: в конце каждого года пишут заявление об увольнении, а в феврале будущего года снова устраиваются на ту же самую работу. При таких манипуляциях выполняются все требования закона, позволяющие попасть в перечень тех, кому индексация положена», — сказал в интервью Life Александр Инютин. Ранее заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с URA.RU назвал риски такой схемы. По его словам, нужно согласовать с работодателем такое увольнение, потому что сотрудника могут не трудоустроить обратно. Такой способ не противоречит закону, но не совсем добросовестный. Если кадровые службы учреждений и пенсионеры будут злоупотреблять этим, то это спровоцирует потерю денег из госбюджета. В таком случае Пенсионный фонд и трудовая инспекция могут через суд добиться переквалификации трудовым отношений, сказал Соловьев.