«ЕР» определилась, как будет выбирать преемников губернаторов

14 января 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

Процедура предварительного голосования проводится каждый электоральный цикл, отметил Андрей Турчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Преемники губернаторов будут выбираться с помощью предварительного отбора, который начнется в марте этого года. Об этом рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Определять, кого партия будет поддерживать, мы будем после того, как пройдет предварительный отбор на уровне региональных партийных организаций. Все внутренние процедуры предварительного голосования стартуют с начала марта. И в мае, подведя итоги, мы сможем сказать, кого из этих 14 претендентов «Единая Россия» будет поддерживать, — сообщил он, информация содержится на официальном сайте партии. По словам Турчака, эта процедура нужна для того, чтобы подобрать наиболее сильных кандидатов. От них также требуется достойно представлять «Единую Россию» на разных уровнях, дополнил секретарь генсовета. Ранее отмечалось, что партия в этом году планирует продолжить реализацию народной программы и принять новые законопроекты, направленные на защиту прав детей и введение новых льгот для семей. В частности, ввести дополнительные льготы медработникам, снизить стоимость ЖКХ и защитить водителей от необоснованных штрафов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Преемники губернаторов будут выбираться с помощью предварительного отбора, который начнется в марте этого года. Об этом рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Определять, кого партия будет поддерживать, мы будем после того, как пройдет предварительный отбор на уровне региональных партийных организаций. Все внутренние процедуры предварительного голосования стартуют с начала марта. И в мае, подведя итоги, мы сможем сказать, кого из этих 14 претендентов «Единая Россия» будет поддерживать, — сообщил он, информация содержится на официальном сайте партии. По словам Турчака, эта процедура нужна для того, чтобы подобрать наиболее сильных кандидатов. От них также требуется достойно представлять «Единую Россию» на разных уровнях, дополнил секретарь генсовета. Ранее отмечалось, что партия в этом году планирует продолжить реализацию народной программы и принять новые законопроекты, направленные на защиту прав детей и введение новых льгот для семей. В частности, ввести дополнительные льготы медработникам, снизить стоимость ЖКХ и защитить водителей от необоснованных штрафов.