13 января 2022
12 января 2022

Курганские депутаты ликвидировали должность вице-губернатора. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновники, депутаты, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Должность вице-губернатора Курганской области официально ликвидирована Фото:

Должность вице-губернатора Курганской области официально ликвидирована. Решение об этом приняли депутаты Курганской областной думы на внеочередном заседании, передает из зала заседания корреспондент URA.RU.

«В уставе Курганской области предлагается предусмотреть, что в случае, когда губернатор в связи с болезнью, отпуском или командировкой не может исполнять свои обязанности, их исполняет один из заместителей губернатора. Также из состава правительства Курганской области и перечня государственных должностей исключается должность вице-губернатора», — заявил замгубернатора Константин Ермаков, представляя депутатам законопроект.

Вопросов у депутатов не возникло. Они приняли законопроект сразу в двух чтениях.

Ранее URA.RU сообщало, что должность вице-губернатора Курганской области исключили из состава правительства региона постановлением губернатора Вадима Шумкова. В конце декабря инсайдеры сообщали, что правительство региона рассматривает возможность ликвидировать эту должность, а обязанности вице-губернатора распределить между заместителями губернатора. Владислав Кузнецов, занимавший должность вице-губернатора, ушел в отставку по собственному желанию в середине декабря.

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Должность вице-губернатора Курганской области официально ликвидирована. Решение об этом приняли депутаты Курганской областной думы на внеочередном заседании, передает из зала заседания корреспондент URA.RU. «В уставе Курганской области предлагается предусмотреть, что в случае, когда губернатор в связи с болезнью, отпуском или командировкой не может исполнять свои обязанности, их исполняет один из заместителей губернатора. Также из состава правительства Курганской области и перечня государственных должностей исключается должность вице-губернатора», — заявил замгубернатора Константин Ермаков, представляя депутатам законопроект. Вопросов у депутатов не возникло. Они приняли законопроект сразу в двух чтениях. Ранее URA.RU сообщало, что должность вице-губернатора Курганской области исключили из состава правительства региона постановлением губернатора Вадима Шумкова. В конце декабря инсайдеры сообщали, что правительство региона рассматривает возможность ликвидировать эту должность, а обязанности вице-губернатора распределить между заместителями губернатора. Владислав Кузнецов, занимавший должность вице-губернатора, ушел в отставку по собственному желанию в середине декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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