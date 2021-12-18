В Кургане обсуждают сокращение должности вице-губернатора

Должность вице-губернатора Курганской области сейчас вакантна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Должность вице-губернатора Курганской области, которая стала вакантной после отставки Владислава Кузнецова, могут сократить. Такой вариант развития событий сейчас обсуждается в правительстве региона, рассказали URA.RU источники, близкие к областным властям.

«Обсуждаются разные варианты. Конкретных кандидатов на должность вице-губернатора пока нет. Есть вероятность, что эту должность могут упразднить совсем. В этом случае его обязанности могут разделить между заместителями губернатора», — заявил один из инсайдеров.

В пресс-службу областного правительства направлен письменный запрос. На момент публикации ответ не поступал.

Политолог Сергей Ширяев сообщил URA.RU, что если такие изменения в структуре правительства произойдут, в них не надо искать никакой политической подоплеки. «Это нормальная практика, в правительстве постоянно идет оптимизации системы», — пояснил он. Ширяев также считает, что в случае сокращения должности вице-губернатора его обязанности могут перераспределить между другими должностями или профильными департаментами.

Владислав Кузнецов уволился с должности вице-губернатора по собственному желанию на прошлой неделе, сообщало ранее URA.RU. По данным инсайдеров, он улетел в Москву. Среди вероятных кандидатов на пост вице-губернатора назывались замгубернатора Анатолий Воробьев и экс-замгубернатора Иван Зонтиков. Также этот пост прочили руководителю аппарата губернатора Оксане Куташи.

Ранее URA.RU сообщало, что сокращение должности вице-губернатора в октябре обсуждали и власти ЯНАО. Это также произошло после того, как Ирина Соколова покинула этот пост после избрания депутатом Тюменской областной думы.