Вадим Шумков внес изменения в структуру областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Должность вице-губернатора Курганской области исключена из состава правительства региона. При этом в состав правительства включили должность замгубернатора, которую с 13 января занимает Константин Ермаков. Постановление губернатора Вадима Шумкова об этом опубликовано на портале правовой информации.

Опубликованным документом вносятся изменения в численный состав правительства Курганской области, изначально утвержденный постановлением губернатора в феврале 2020 года. В новом составе правительства отсутствует должность вице-губернатора, которая была в первоначальной версии документа.

В новом составе правительства стало на одного заместителя губернатора больше. Должность начальника финансового управления также сохранилась в составе правительства, но теперь не в статусе заместителя губернатора.

Должность вице-губернатора Курганской области стала вакантной в середине декабря 2021 года, когда занимавший ее Владислав Кузнецов ушел в отставку по собственному желанию. После этого появилась информация, что в правительстве региона рассматривают возможность ликвидировать эту должность, а обязанности вице-губернатора распределить между заместителями губернатора. 20 декабря URA.RU направляло запрос в пресс-службу правительства области по этой теме, но к настоящему времени ответ в редакцию не поступал.

13 января стало известно, что Ермаков, занимавший должность заместителя губернатора — начальника финуправления продолжит работу в должности заместителя губернатора с расширенными полномочиями. Он будет курировать и координировать работу финансового управления, департамента имущественных и земельных отношений, департамента гражданской защиты и природных ресурсов, управления по обеспечению деятельности мировых судей. Исполняющим обязанности начальника финуправления с 13 января назначен Сергей Гаврин, который с 2019 года был замом Ермакова, а до этого работал в департаменте инвестиционной политики Тюменской области.

Должности вице-губернатора больше нет в составе правительства Курганской области Скрин: http://publication.pravo.gov.ru/

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