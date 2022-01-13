Микрорайон Кургана остался без воды

Холодную воду отключили из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители микрорайона Карчевская Роща и станции Галкино. Данная информация была размещена 14 января на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. 2-я Часовая, 56 без ХВС мкр-н Карчевская Роща — полностью. В том числе ул. Сады Зауралья, 6 (детский сад №122)», — указано в сообщении.

Также холодную воду отключили у жителей станции Галкино и в теплопунктах №125 и №130. На месте работает бригада компании.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.