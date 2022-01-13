13 января 2022
12 января 2022

Микрорайон Кургана остался без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Холодную воду отключили из-за коммунальной аварии Фото:

В Кургане из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители микрорайона Карчевская Роща и станции Галкино. Данная информация была размещена 14 января на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. 2-я Часовая, 56 без ХВС мкр-н Карчевская Роща — полностью. В том числе ул. Сады Зауралья, 6 (детский сад №122)», — указано в сообщении.

Также холодную воду отключили у жителей станции Галкино и в теплопунктах №125 и №130. На месте работает бригада компании.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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В Кургане из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители микрорайона Карчевская Роща и станции Галкино. Данная информация была размещена 14 января на сайте компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. 2-я Часовая, 56 без ХВС мкр-н Карчевская Роща — полностью. В том числе ул. Сады Зауралья, 6 (детский сад №122)», — указано в сообщении. Также холодную воду отключили у жителей станции Галкино и в теплопунктах №125 и №130. На месте работает бригада компании. Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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