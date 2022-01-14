Правительство РФ раскрыло детали нового закона о QR-кодах

В правительстве внесут поправки в закон о QR-кодах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В правительстве России рассказали, какие поправки внесут в законопроект о QR-кодах ко второму чтению законопроекта. В их числе установление сроков действия сертификата для людей с противопоказаниями к прививке от коронавируса.

«Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных», — указано в telegram-канале правительства РФ. С 1 февраля россияне по-прежнему смогут показывать отрицательный ПЦР-тест при посещении общественных мест.

Законопроект о QR-кодах внесли в Госдуму в ноябре, его одобрили в первом чтении. Подтверждение защиты от коронавируса предложили проверять в общественных местах. Список мет должны определять власти регионов. Такая мера нужна была из-за распространения коронавируса. Инициативу планируют принять до конца января, рассказали в комитете Госдумы по охране здоровья. Законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения и собираются доработать.

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