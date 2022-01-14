Правительство РФ раскрыло детали нового закона о QR-кодах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка QR-кодов в ТРК. Челябинск, qr-код, эпидемия, куар код, коронавирус, пандемия, проверка qr-кода, локдаун, трк никитинский
В правительстве внесут поправки в закон о QR-кодах Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

В правительстве России рассказали, какие поправки внесут в законопроект о QR-кодах ко второму чтению законопроекта. В их числе установление сроков действия сертификата для людей с противопоказаниями к прививке от коронавируса.

«Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных», — указано в telegram-канале правительства РФ. С 1 февраля россияне по-прежнему смогут показывать отрицательный ПЦР-тест при посещении общественных мест.

Законопроект о QR-кодах внесли в Госдуму в ноябре, его одобрили в первом чтении. Подтверждение защиты от коронавируса предложили проверять в общественных местах. Список мет должны определять власти регионов. Такая мера нужна была из-за распространения коронавируса. Инициативу планируют принять до конца января, рассказали в комитете Госдумы по охране здоровья. Законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения и собираются доработать.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В правительстве России рассказали, какие поправки внесут в законопроект о QR-кодах ко второму чтению законопроекта. В их числе установление сроков действия сертификата для людей с противопоказаниями к прививке от коронавируса. «Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных», — указано в telegram-канале правительства РФ. С 1 февраля россияне по-прежнему смогут показывать отрицательный ПЦР-тест при посещении общественных мест. Законопроект о QR-кодах внесли в Госдуму в ноябре, его одобрили в первом чтении. Подтверждение защиты от коронавируса предложили проверять в общественных местах. Список мет должны определять власти регионов. Такая мера нужна была из-за распространения коронавируса. Инициативу планируют принять до конца января, рассказали в комитете Госдумы по охране здоровья. Законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения и собираются доработать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...