Экс-бизнесмен из ЯНАО обманом лишил свою мать квартиры в Тюмени

Пожилая тюменка чуть не осталась на улице из-за махинаций своего сына Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший житель Ноябрьска (ЯНАО) Тарас Загорянский обманом завладел квартирой своей пожилой матери в Тюмени и отдал ее знакомому в счет погашения долга, после того, как его бизнес прогорел. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. За мошенничество мужчину отправили в колонию.

«Весной 2019 года Тарас Загорянский занял у знакомого 2,3 млн рублей. Возвратить долг он обещал с процентами. Однако у Загорянского возникли проблемы с бизнесом, и он пошел на мошенничество: решил обманом „купить“ квартиру своей матери за 2,9 млн рублей и передать ее в собственность знакомого», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина приехал к матери и попросил оформить доверенность, якобы для того, чтобы оплачивать ЖКХ за ее квартиру. Доверяя сыну, женщина подписала бумаги. После этого Загорянский вместе с другом приехали в МФЦ и переоформили недвижимость. О сделке пожилая женщина узнала лишь тогда, когда новый владелец потребовал ее освободить жилье.

«Как рассказал Загорянский, до этого он также продал прежнюю мамину квартиру в Ноябрьске, где проживала семья. Вырученные 2,5 млн рублей он вложил в ценные бумаги и стал играть на бирже. Затем у него возникли неприятности, бизнес прогорел», — рассказали в пресс-службе судебной системы.

По итогу мужчина получил три года лишения свободы. При этом его матери удалось сохранить жилье: суд признал сделку недействительной и вернул квартиру 78-летней женщине.

Как удалось выяснить URA.RU, подсудимый является полным тезкой экс-бизнесмена из Ноябрьска. Ранее он был директором и учредителем нескольких компаний (все они ликвидированы), а также вице-президентом «Федерации бильярдного спорта Ноябрьска».

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