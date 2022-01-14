Депутат Госдумы признал пенсионную реформу невыгодной для власти

За год с сентября 2020 года число трудящихся россиян в возрасте 20-29 лет сократилось на 460,5 тысяч человек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пенсионная реформа в РФ усугубляет проблему молодежной безработицы, от чего экономика лишается самой важной части трудоспособного населения. За год с сентября 2020 года число трудящихся россиян в возрасте 20-29 лет сократилось на 460,5 тысяч человек. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, заявление есть в распоряжении URA.RU.

«Это громадные и очень печальные цифры: экономика лишается важнейшей, самой перспективной части трудоспособного населения. И дело не только в демографических „ямах“ прошлых лет. По статистике, именно молодые люди до 29 лет составляют большую часть безработных — свыше 33%. Эту непростую ситуацию усугубляет пенсионная реформа, с помощью которой государство снимает с обеспечения и выталкивает на рынок труда еще 13 миллионов пожилых граждан. Эта неприкрытая экономия на пенсионерах обостряет проблему молодежной безработицы», — приводит пресс-служба заявление Сергея Миронова.

Депутат отмечает, что необходимо отменять пенсионную реформу, расширять целевой набор и вводить механизм квотирования первого рабочего места. По его словам, справедливороссы неоднократно вносили в ГД законопроект, обязывающий предприятия с численностью сотрудников от 100 человек предусматривать рабочие места для молодых специалистов.

Ранее Госдума отклонила оба законопроекта о возврате прежнего пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам