Сержанту полиции Денису Михалеву было 26 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкино (Курганская область) простились с полицейским Денисом Михалевым, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Жители поселка говорят, что преступник для нападения на силовиков мог взять ружье своего брата, передает корреспондент URA.RU

Для жителей Мишкино 11 января стал траурным днем. Сотни людей пришли на прощание с погибшим сотрудником ППС. Дениса Михалева вспоминают, как человека достойного, отзывчивого и жизнерадостного. «Денис был приветливый, доброжелательный. Мы видели его 31 декабря на площади в поселке. С Новым годом поздравили, пообщались. Никто не мог даже представить такое. Большая утрата. Жалко его жену Дашу, маленьких сыночков (2 и 4 года)», — говорит супруга сослуживца Дениса Михалева. «Все Сосново, откуда родом Денис (в Мишкинском районе), скорбит. Он был хорошим парнем», — говорит односельчанин погибшего. Начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов отметил, что Михалев ценой жизни спас не только двух сотрудников ППС, но и много других жизней.

О напавшем на полицейских жители поселка рассказывают, что он из порядочной семьи, но сам был скрытный. «По характеристике был как звереныш, эмоции в себе держал, копил», — рассказал ветеран ОМВД. Многие мишкинцы хорошо знакомы с матерью агрессора. «Мать у него работала акушеркой. Хорошая, ответственная женщина», — рассказала жительница Мишкина. Другой сельчанин подтвердил: «Семья интеллигентная, порядочная. У них еще один сын есть. Сейчас из-за ружья расстроился, говорят, в больнице лежит в Кургане. Потому что брат ружье схватил, пока его дома не было. Еще и та семья пострадает, и мать. Один такое натворил, а вся семья принимает этот позор».

Мишкинцы уверены, что напавший был в неадекватном состоянии. «Он был пьян, пошел мстить за жену, которую в нетрезвом виде за рулем остановили. Она пришла домой и сказала — „пойди и разберись“, вот он и пошел», — говорит жительница Мишкино, проживающая на одной улице с виновником.

8 января в Мишкине наряд ППС из охотничьего ружья расстрелял ранее судимый местный житель. Сержант полиции Михалев скончался от выстрелов, а его раненого коллегу госпитализировали. Прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии попытались задержать стрелявшего, но тот оказал сопротивление, после чего был убит ответным огнем. За расследованием убийства полицейского следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

На прощение с погибшим сотрудником ППС Денисом Михалевым пришли сотни людей: бывшие сослуживцы, коллеги, знакомые, родственники и просто неравнодушные сельчане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дениса Михалева вспоминают как жизнерадостного, отзывчивого, доброжелательного человека, надежного товарища и отличного семьянина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник зауральского УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Свинов выразил соболезнования родным и близким Дениса Михалева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Соболезнования семье Михалева выразили полпред президента РФ в УрФО, курганский губернатор, руководители силовых структур и ведомств региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У погибшего полицейского Дениса Михалева осталась жена и двое малолетних детей в возрасте 2 и 4 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

УМВД региона окажет помощь и поддержку семье погибшего полицейского Дениса Михалева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цветы на месте трагедии рядом с зданием отделения полиции в р. п. Мишкино. В ночь на 8 января житель поселка Владимиров Е.А. расстрелял наряд ППС из ружья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам