В Мишкино (Курганская область) простились с полицейским Денисом Михалевым, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Жители поселка говорят, что преступник для нападения на силовиков мог взять ружье своего брата, передает корреспондент URA.RU
Для жителей Мишкино 11 января стал траурным днем. Сотни людей пришли на прощание с погибшим сотрудником ППС. Дениса Михалева вспоминают, как человека достойного, отзывчивого и жизнерадостного. «Денис был приветливый, доброжелательный. Мы видели его 31 декабря на площади в поселке. С Новым годом поздравили, пообщались. Никто не мог даже представить такое. Большая утрата. Жалко его жену Дашу, маленьких сыночков (2 и 4 года)», — говорит супруга сослуживца Дениса Михалева. «Все Сосново, откуда родом Денис (в Мишкинском районе), скорбит. Он был хорошим парнем», — говорит односельчанин погибшего. Начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов отметил, что Михалев ценой жизни спас не только двух сотрудников ППС, но и много других жизней.
О напавшем на полицейских жители поселка рассказывают, что он из порядочной семьи, но сам был скрытный. «По характеристике был как звереныш, эмоции в себе держал, копил», — рассказал ветеран ОМВД. Многие мишкинцы хорошо знакомы с матерью агрессора. «Мать у него работала акушеркой. Хорошая, ответственная женщина», — рассказала жительница Мишкина. Другой сельчанин подтвердил: «Семья интеллигентная, порядочная. У них еще один сын есть. Сейчас из-за ружья расстроился, говорят, в больнице лежит в Кургане. Потому что брат ружье схватил, пока его дома не было. Еще и та семья пострадает, и мать. Один такое натворил, а вся семья принимает этот позор».
Мишкинцы уверены, что напавший был в неадекватном состоянии. «Он был пьян, пошел мстить за жену, которую в нетрезвом виде за рулем остановили. Она пришла домой и сказала — „пойди и разберись“, вот он и пошел», — говорит жительница Мишкино, проживающая на одной улице с виновником.
В Мишкино (Курганская область) простились с полицейским Денисом Михалевым, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Жители поселка говорят, что преступник для нападения на силовиков мог взять ружье своего брата, передает корреспондент URA.RU Для жителей Мишкино 11 января стал траурным днем. Сотни людей пришли на прощание с погибшим сотрудником ППС. Дениса Михалева вспоминают, как человека достойного, отзывчивого и жизнерадостного. «Денис был приветливый, доброжелательный. Мы видели его 31 декабря на площади в поселке. С Новым годом поздравили, пообщались. Никто не мог даже представить такое. Большая утрата. Жалко его жену Дашу, маленьких сыночков (2 и 4 года)», — говорит супруга сослуживца Дениса Михалева. «Все Сосново, откуда родом Денис (в Мишкинском районе), скорбит. Он был хорошим парнем», — говорит односельчанин погибшего. Начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов отметил, что Михалев ценой жизни спас не только двух сотрудников ППС, но и много других жизней. О напавшем на полицейских жители поселка рассказывают, что он из порядочной семьи, но сам был скрытный. «По характеристике был как звереныш, эмоции в себе держал, копил», — рассказал ветеран ОМВД. Многие мишкинцы хорошо знакомы с матерью агрессора. «Мать у него работала акушеркой. Хорошая, ответственная женщина», — рассказала жительница Мишкина. Другой сельчанин подтвердил: «Семья интеллигентная, порядочная. У них еще один сын есть. Сейчас из-за ружья расстроился, говорят, в больнице лежит в Кургане. Потому что брат ружье схватил, пока его дома не было. Еще и та семья пострадает, и мать. Один такое натворил, а вся семья принимает этот позор». Мишкинцы уверены, что напавший был в неадекватном состоянии. «Он был пьян, пошел мстить за жену, которую в нетрезвом виде за рулем остановили. Она пришла домой и сказала — „пойди и разберись“, вот он и пошел», — говорит жительница Мишкино, проживающая на одной улице с виновником. 8 января в Мишкине наряд ППС из охотничьего ружья расстрелял ранее судимый местный житель. Сержант полиции Михалев скончался от выстрелов, а его раненого коллегу госпитализировали. Прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии попытались задержать стрелявшего, но тот оказал сопротивление, после чего был убит ответным огнем. За расследованием убийства полицейского следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.