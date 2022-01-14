НАТО согласился сотрудничать с Россией

Североатлантический альянс готов сотрудничать с Россией в части вооружений. Это касается и ядерных ракет, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Одно дело — односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, и это исключено. В то же время Союз открыт для обоюдного, равного, взаимного контроля вооружений. Это касается обычных и ядерных сил», — отметил он в эфире Польского радио.
Ранее сообщалось, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса, которая прошла 10 января в Женеве. Россия выступала против членства Украины в НАТО, но члены альянса отметили, что страны вправе самостоятельно определять свое будущее, отмечают «Дни.ру». В ходе этих же переговоров представители Североатлантического альянса выразили готовность «положить на стол переговоров конкретные предложения» по безопасности, дополняет деловое издание «Взгляд».
Североатлантический альянс готов сотрудничать с Россией в части вооружений. Это касается и ядерных ракет, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Одно дело — односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, и это исключено. В то же время Союз открыт для обоюдного, равного, взаимного контроля вооружений. Это касается обычных и ядерных сил», — отметил он в эфире Польского радио. Ранее сообщалось, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса, которая прошла 10 января в Женеве. Россия выступала против членства Украины в НАТО, но члены альянса отметили, что страны вправе самостоятельно определять свое будущее, отмечают «Дни.ру». В ходе этих же переговоров представители Североатлантического альянса выразили готовность «положить на стол переговоров конкретные предложения» по безопасности, дополняет деловое издание «Взгляд».