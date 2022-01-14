НАТО согласился сотрудничать с Россией

14 января 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО готов на диалог по вооружениям Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО Североатлантический альянс готов сотрудничать с Россией в части вооружений. Это касается и ядерных ракет, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Одно дело — односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, и это исключено. В то же время Союз открыт для обоюдного, равного, взаимного контроля вооружений. Это касается обычных и ядерных сил», — отметил он в эфире Польского радио. Ранее сообщалось, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса, которая прошла 10 января в Женеве. Россия выступала против членства Украины в НАТО, но члены альянса отметили, что страны вправе самостоятельно определять свое будущее, отмечают «Дни.ру». В ходе этих же переговоров представители Североатлантического альянса выразили готовность «положить на стол переговоров конкретные предложения» по безопасности, дополняет деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Североатлантический альянс готов сотрудничать с Россией в части вооружений. Это касается и ядерных ракет, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Одно дело — односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, и это исключено. В то же время Союз открыт для обоюдного, равного, взаимного контроля вооружений. Это касается обычных и ядерных сил», — отметил он в эфире Польского радио. Ранее сообщалось, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса, которая прошла 10 января в Женеве. Россия выступала против членства Украины в НАТО, но члены альянса отметили, что страны вправе самостоятельно определять свое будущее, отмечают «Дни.ру». В ходе этих же переговоров представители Североатлантического альянса выразили готовность «положить на стол переговоров конкретные предложения» по безопасности, дополняет деловое издание «Взгляд».