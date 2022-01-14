Лавров поставил ультиматум НАТО и США. «Терпению пришел конец»

14 января 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров ожидает ответа от НАТО по гарантиям бзопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Если в НАТО и США не примут предложения России по гарантиям безопасности, то Россия оценит ситуацию и будет действовать в своих интересах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, РФ ждет письменного ответа от НАТО и США. «Если наши предложения по гарантиям будут отвергнуты, мы оценим ситуацию и будем действовать в интересах нашей безопасности. Есть основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с РФ под предлогом ситуации на Украине», — сказал Лавров во время пресс-конференции, которая транслируется на youtebe-канале МИД. Он отметил, что Россия ждет письменного ответа от альянса и США по гарантиям безопасности, но готова к любому развитию ситуации. Лавров также ответил на вопрос, почему РФ поставила вопрос о нерасширении НАТО только сейчас. «Накопилось», — сказал он. По его словам, терпение России по поводу действий Запада закончилось. «Мы запрягали долго — сейчас пора ехать, ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит», — высказался глава российского МИД. Недавно Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых также обсуждали Украину. Москва потребовала от альянса не расширяться на восток и не включать в свой состав Украину. Стороны не пришли к взаимному согласию. В НАТО отказались идти на компромисс по вопросу размещения войск на востоке, цитирует генсека альянса Йенса Столтенберга RT. В США пригрозили РФ санкциями в случае нападения на Киев. Также группа сенаторов от демократов внесла законопроект о введении санкций в отношении Лаврова, президента РФ Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу, банков — Сбер, ВТБ и Газпромбанк. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США нужно подумать о последствиях и пригрозил наличием оружия у Москвы. По его словам, санкции никого не пугают, но могут разрушить отношения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если в НАТО и США не примут предложения России по гарантиям безопасности, то Россия оценит ситуацию и будет действовать в своих интересах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, РФ ждет письменного ответа от НАТО и США. «Если наши предложения по гарантиям будут отвергнуты, мы оценим ситуацию и будем действовать в интересах нашей безопасности. Есть основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с РФ под предлогом ситуации на Украине», — сказал Лавров во время пресс-конференции, которая транслируется на youtebe-канале МИД. Он отметил, что Россия ждет письменного ответа от альянса и США по гарантиям безопасности, но готова к любому развитию ситуации. Лавров также ответил на вопрос, почему РФ поставила вопрос о нерасширении НАТО только сейчас. «Накопилось», — сказал он. По его словам, терпение России по поводу действий Запада закончилось. «Мы запрягали долго — сейчас пора ехать, ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит», — высказался глава российского МИД. Недавно Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых также обсуждали Украину. Москва потребовала от альянса не расширяться на восток и не включать в свой состав Украину. Стороны не пришли к взаимному согласию. В НАТО отказались идти на компромисс по вопросу размещения войск на востоке, цитирует генсека альянса Йенса Столтенберга RT. В США пригрозили РФ санкциями в случае нападения на Киев. Также группа сенаторов от демократов внесла законопроект о введении санкций в отношении Лаврова, президента РФ Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу, банков — Сбер, ВТБ и Газпромбанк. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США нужно подумать о последствиях и пригрозил наличием оружия у Москвы. По его словам, санкции никого не пугают, но могут разрушить отношения.