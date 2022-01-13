Источник: свердловского министра повысят до зама Куйвашева

14 января 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Василий Козлов работает в свердловском правительстве ровно четыре года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым заместителем свердловского губернатора Евгения Куйвашева будет назначен министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству области. Официально решение еще не принято. «Козлов займет [свободную] ставку зама по финансам. Одно время обсуждался вариант с повышением [министра финансов Александра] Старкова до статуса замгубернатора, как это было с [экс-министром — замом губернатора Галиной] Кулаченко. Но потом от этого отказались», — поделился собеседник во власти. В департаменте информполитики пока не прокомментировали URA.RU эту информацию. Козлов стал министром внешнеэкономических связей в январе 2018 года, уйдя с поста проректора УрФУ. В университете он курировал деятельность службы безопасности вуза, клининговых служб, работу столовых. Козлова нередко называют выходцем из ФСБ, однако источники URA.RU указывали, что он был лишь прикомандированным сотрудником, в обязанности которого якобы входило выявление коррупционных схем в вузе. Появление еще одного заместителя губернатора накануне, 13 января, анонсировал сам Куйвашев в ходе большой пресс-конференции. Глава региона дал понять, что после того, как новый член правительства будет найден и назначен, решится вопрос с распределением полномочий между всеми замами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Новым заместителем свердловского губернатора Евгения Куйвашева будет назначен министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству области. Официально решение еще не принято. «Козлов займет [свободную] ставку зама по финансам. Одно время обсуждался вариант с повышением [министра финансов Александра] Старкова до статуса замгубернатора, как это было с [экс-министром — замом губернатора Галиной] Кулаченко. Но потом от этого отказались», — поделился собеседник во власти. В департаменте информполитики пока не прокомментировали URA.RU эту информацию. Козлов стал министром внешнеэкономических связей в январе 2018 года, уйдя с поста проректора УрФУ. В университете он курировал деятельность службы безопасности вуза, клининговых служб, работу столовых. Козлова нередко называют выходцем из ФСБ, однако источники URA.RU указывали, что он был лишь прикомандированным сотрудником, в обязанности которого якобы входило выявление коррупционных схем в вузе. Появление еще одного заместителя губернатора накануне, 13 января, анонсировал сам Куйвашев в ходе большой пресс-конференции. Глава региона дал понять, что после того, как новый член правительства будет найден и назначен, решится вопрос с распределением полномочий между всеми замами.