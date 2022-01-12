Свердловский губернатор анонсировал перестановки в своей команде

У Евгения Куйвашева появится новый заместитель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

У свердловского губернатора Евгения Куйвашева появится еще один заместитель. Новый чиновник займет последнюю ставку, освободившуюся после перевода Олега Чемезова в должность вице-губернатора по политике. Об этом заявил сам Куйвашев на большой пресс-конференции.

На вопрос журналиста, почему у действующих замов до сих пор нет четкого распределения полномочий, глава региона отреагировал шуткой. «Кто из них вас подговорил?» — спросил Куйвашев у репортера, посмотрев на сидящих в зале Чемезова, первого замгубернатора Алексея Шмыкова и зама по инвестициям Дмитрия Ионина. Рассмеявшись, Чемезов указал пальцем на Ионина.

«У нас еще не все замы приняты. Скоро будет еще один заместитель. Ставка, которую занимал Олег Леонидович [Чемезов], освободилась. И как только придет человек на освободившееся место, мы подпишем указ и распределим все полномочия. Сегодня наши заместители работают по моему поручению, исполняют полномочия в сфере деятельности своих отраслей», — пояснил Куйвашев.

Вопрос о распределении полномочий активно обсуждался в октябре 2021 года: перед уходом в отпуск Куйвашев анонсировал замам, что по возвращении пересмотрит их обязанности. Следующие три недели, пока губернатор отсутствовал, заместители готовили черновик с собственными предложениями, чтобы в середине ноября представить шефу. Однако вопрос остался нерешенным до 2022 года. В январе, как сообщали источники URA.RU, губернатор вернулся к этой теме.

Ожидается, что перераспределение главным образом коснется трех чиновников: первого замгубернатора Алексея Шмыкова, вице-губернатора Олега Чемезова и заместителя по инвестициям и туризму Дмитрия Ионина. Они по-новому поделят между собой «экономические» полномочия. Остальные подчиненные Куйвашева сохранят свои сферы влияния.

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