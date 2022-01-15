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Налоговики требуют с челябинского депутата 119 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
ИФНС обратилась с апелляцией в арбитражный суд (фото из архива) Фото:

Налоговики не оставляют попытки взыскать с депутата гордумы Челябинска Олега Иванова 119 млн рублей из-за неплатежей в бюджет. ИФНС по Центральному району подала апелляционную жалобу в арбитражный суд региона, ранее отказавшему в удовлетворении такого иска.

Как следует из базы данных суда, апелляционную жалобу ИФНС подала 13 января. Дата заседания еще не назначена.

В сентябре в фирмах Иванова и его супруги Татьяны Завгородней ФСБ провела обыски в рамках уголовного дела об уходе от налогов. Обвинение Иванову еще не предъявлено.

2 декабря 2021 года суд отказал налоговикам в требовании взыскать с депутата 119 млн рублей. Как указано в решении суда, Иванов заявил, что налоги не платил один из его менеджеров Владимир Лутовин. Сам же депутат не знал о происходящем. Налоговая служба не смогла предоставить доказательства в суде, что Лутовин совершал мошеннических действия по распоряжению Иванова. Опросить Лутовина невозможно, так как он умер в 2017 году.

Финансовые претензии к депутату имеет и региональный минстрой. В октябре 2021 года минстрой наложил на имущество депутата арест почти на 135 млн рублей из-за срыва контракта. Иванов в начале 2022 года пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно.

Одна из крупнейших в регионе финансовых организаций, «Челябинвестбанк», также пытается взыскать с народного избранника 125 млн рублей. Предварительное заседание с участием банка назначено на 25 января 2022 года. Иванов на звонок URA.RU не ответил.

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Налоговики не оставляют попытки взыскать с депутата гордумы Челябинска Олега Иванова 119 млн рублей из-за неплатежей в бюджет. ИФНС по Центральному району подала апелляционную жалобу в арбитражный суд региона, ранее отказавшему в удовлетворении такого иска. Как следует из базы данных суда, апелляционную жалобу ИФНС подала 13 января. Дата заседания еще не назначена. В сентябре в фирмах Иванова и его супруги Татьяны Завгородней ФСБ провела обыски в рамках уголовного дела об уходе от налогов. Обвинение Иванову еще не предъявлено. 2 декабря 2021 года суд отказал налоговикам в требовании взыскать с депутата 119 млн рублей. Как указано в решении суда, Иванов заявил, что налоги не платил один из его менеджеров Владимир Лутовин. Сам же депутат не знал о происходящем. Налоговая служба не смогла предоставить доказательства в суде, что Лутовин совершал мошеннических действия по распоряжению Иванова. Опросить Лутовина невозможно, так как он умер в 2017 году. Финансовые претензии к депутату имеет и региональный минстрой. В октябре 2021 года минстрой наложил на имущество депутата арест почти на 135 млн рублей из-за срыва контракта. Иванов в начале 2022 года пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. Одна из крупнейших в регионе финансовых организаций, «Челябинвестбанк», также пытается взыскать с народного избранника 125 млн рублей. Предварительное заседание с участием банка назначено на 25 января 2022 года. Иванов на звонок URA.RU не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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