Челябинский депутат выиграл суд у ФНС

ИФНС не смогла доказать в суде причастность Олега Иванова к налоговым преступлениям (фото из архива) Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Федеральная налоговая служба (в лице челябинской ИФНС) не смогла взыскать с депутата гордумы Челябинска Олега Иванова 119 млн рублей по причине смерти его менеджера Владимира Лутовина. Это следует из решения на сайте арбитражного суда региона. Согласно материалам, Лутовин руководил ООО «Институт „АРП“», одной из фирм Иванова, и привлекался к уголовной ответственности.

«По результатам налоговой проверки 21.12.2016 в отношении руководителя должника Лутовина В.В. возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от налогов). Приговором Центрального районного суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей», — говорится в документе.

Сумма долгов по налогам в 119 млн рублей скопилась за период, когда Лутовин руководил фирмой. В материалах сказано, что, по мнению налоговых органов, Лутовин действовал по указанию Иванова, хотя сам депутат это отрицает. Представленные налоговой инспекцией факты не убедили суд. Опросить Лутовина уже невозможно, так как он умер в июне 2017 года. Перед смертью он был амнистирован в связи с 70-летием Победы.

«У суда не имеется оснований для вывода о причастности Иванова О.А. к созданию фиктивного документооборота. В удовлетворении исковых требований отказать», — говорится в решении суда, которое может быть оспорено в 18 апелляционном арбитражном суде.

В сентябре в фирмах Иванова и его супруги Татьяны Завгородней ФСБ провела обыски в рамках уголовного дела об уходе от налогов. Обвинение Иванову не предъявлено. К фирмам депутата есть претензии от целого ряда кредиторов, в том числе от областных властей и «Челябинвестбанка». По иску министерства имущества региона на активы Иванова наложен арест.

Депутат на звонок URA.RU не ответил. В УФНС по Челябинской области заявили, что все данные по иску есть на сайте суда.