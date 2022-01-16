Часть столовых в Кургане закрыли из-за ухудшения ситуации с COVID

МУП «Комбинат питания» закрыл часть столовых в Кургане и приостановил доставку еды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Столовые МУП «Комбинат питания» (отвечает, в том числе, за школьное питание в Кургане) временно закрыты из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. Также предприятие приостановило доставку обедов по заявкам.

«Приостановка доставки еды является временной мерой. Столовые закрыты в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и введением жестких ограничительных мер к предприятиям общественного питания в условиях распространения COVID-19», — заявили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос URA.RU.

В мэрии подчеркивают, что столовые закрылись, а доставка еды прекратилась при бывшем директоре Кристине Климовой, которая уже уволилась. Несмотря на это, «Комбинат питания» работает в штатном режиме, проводить оптимизацию или реорганизацию МУП не планируют. «Возобновление доставки еды планируется после пересмотра цен и условий предоставления услуги по результатам экономического анализа», — добавили в городской администрации. Пока приобрести продукцию предприятия можно в буфете по улице Пушкина, 155.

Ранее URA.RU сообщало, что Климова уволилась после восьми месяцев руководства «Комбинатом питания». Предприятие временно возглавляет замдиректора по производству Ольга Истомина. В мае 2021 года экс-директор департамента экономического развития Кургана Ульяна Иванова назвала основные проблемы столовых МУП «Комбинат питания». Это устаревшее оборудование, низкие зарплаты и текучка кадров. «[В 2020 году] к той кредиторской задолженности, которая существовала на предприятии мы <…> сгенерировали еще дополнительный убыток в 20 млн [рублей]», — заявляла она.

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