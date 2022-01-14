Свердловский депутат объяснил свои слова о платной COVID-вакцине

Депутат Максим Иванов извинился за свое необдуманное высказывание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов объяснил свои слова о том, что вакцина от коронавируса якобы станет платной. Политик заявил, что неправильно сформулировал мысль. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал сам Иванов.

«Признаюсь, сегодня высказался резко и не совсем точно, поэтому журналисты и, отчасти, мои избиратели закономерно поняли так, что вакцина будет платной. Вакцинация от коронавируса будет бесплатной и доступной для всех граждан страны», — отметил Иванов. Политик добавил, что вся его семья вакцинирована.

Депутат Иванов извинился за свое необдуманное высказывание. «Еще раз приношу извинения, если мои неточные формулировки вызвали у вас чувство тревоги и раздражения. Сожалею о случившемся и приношу свои извинения всем, кого могли взволновать или обидеть мои слова», — сказал политик.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак резко отреагировал на слова однопартийца. «Заявления представителей публичной власти, включая депутата Госдумы от нашей партии Максима Иванова, о планах сделать вакцинацию платной — недопустимы и вредны», — сказал Турчак.

Ранее URA.RU сообщало, что, по словам Иванова, первая вакцинация от коронавируса с марта 2022 года может стать платной. Говоря об этом, Иванов привел в пример США, где, по его словам, за вакцинацию якобы платят 40 долларов.

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