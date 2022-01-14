Турчак прокомментировал предложение о платной вакцинации от COVID

14 января 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак раскритиковал идею о платной вакцинации от COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал «недопустимыми» и «вредными» заявления политиков, — в том числе свердловского депутата Госдумы, единоросса Максима Иванова, — о платной вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что в России не планируют брать деньги за прививку от COVID-19. «Заявления представителей публичной власти, включая депутата Госдумы от нашей партии Максима Иванова, о планах сделать вакцинацию платной — недопустимы и вредны. Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет», — цитирует Андрея Турчака официальный сайт «Единой России». Секретарь Генсовета партии уточнил, что власти проводят системную работу для того, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса более доступной и удобной. По его словам, прививка — это единственная реальная возможность спасти жизнь и здоровье людей. Турчак напомнил, что пандемия — не время для распространения слухов. Он напомнил Иванову, что депутат Госдумы должен отвечать за свои слова. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ранее на своей странице в Facebook сообщил, что власти планируют сделать платной первую вакцинацию от COVID-19. Также, по его словам, непривитым придется тратить деньги на реабилитацию от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова Иванова. После этого Иванов публично извинился. «Сегодня я опрометчиво заявил о том, что вакцина от COVID-19 может стать платной. Особо подчеркну, что никаких планов в правительстве РФ о введении платы за вакцину не было и нет. Это исключительно моя идея, которую я решил озвучить в такой форме», — написал депутат в Facebook. И добавил: «Сожалею о случившемся и приношу свои извинения всем, кого могли взволновать или обидеть мои слова». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал «недопустимыми» и «вредными» заявления политиков, — в том числе свердловского депутата Госдумы, единоросса Максима Иванова, — о платной вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что в России не планируют брать деньги за прививку от COVID-19. «Заявления представителей публичной власти, включая депутата Госдумы от нашей партии Максима Иванова, о планах сделать вакцинацию платной — недопустимы и вредны. Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет», — цитирует Андрея Турчака официальный сайт «Единой России». Секретарь Генсовета партии уточнил, что власти проводят системную работу для того, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса более доступной и удобной. По его словам, прививка — это единственная реальная возможность спасти жизнь и здоровье людей. Турчак напомнил, что пандемия — не время для распространения слухов. Он напомнил Иванову, что депутат Госдумы должен отвечать за свои слова. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ранее на своей странице в Facebook сообщил, что власти планируют сделать платной первую вакцинацию от COVID-19. Также, по его словам, непривитым придется тратить деньги на реабилитацию от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова Иванова. После этого Иванов публично извинился. «Сегодня я опрометчиво заявил о том, что вакцина от COVID-19 может стать платной. Особо подчеркну, что никаких планов в правительстве РФ о введении платы за вакцину не было и нет. Это исключительно моя идея, которую я решил озвучить в такой форме», — написал депутат в Facebook. И добавил: «Сожалею о случившемся и приношу свои извинения всем, кого могли взволновать или обидеть мои слова».